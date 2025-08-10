Thala APT প্রাইস (THAPT)
Thala APT(THAPT) বর্তমানে 4.75USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.63MUSD। THAPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Thala APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.125159 ছিল।
গত 30 দিনে, Thala APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0753307250 ছিল।
গত 60 দিনে, Thala APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3000090500 ছিল।
গত 90 দিনে, Thala APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.098853773174916 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.125159
|+2.70%
|30 দিন
|$ -0.0753307250
|-1.58%
|60 দিন
|$ -0.3000090500
|-6.31%
|90 দিন
|$ -1.098853773174916
|-18.78%
Thala APT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.69%
+2.70%
+15.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT
Thala APT (THAPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। THAPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 THAPT থেকে VND
₫124,996.25
|1 THAPT থেকে AUD
A$7.2675
|1 THAPT থেকে GBP
￡3.515
|1 THAPT থেকে EUR
€4.0375
|1 THAPT থেকে USD
$4.75
|1 THAPT থেকে MYR
RM20.14
|1 THAPT থেকে TRY
₺193.1825
|1 THAPT থেকে JPY
¥698.25
|1 THAPT থেকে ARS
ARS$6,291.375
|1 THAPT থেকে RUB
₽379.9525
|1 THAPT থেকে INR
₹416.67
|1 THAPT থেকে IDR
Rp76,612.8925
|1 THAPT থেকে KRW
₩6,597.18
|1 THAPT থেকে PHP
₱269.5625
|1 THAPT থেকে EGP
￡E.230.565
|1 THAPT থেকে BRL
R$25.7925
|1 THAPT থেকে CAD
C$6.5075
|1 THAPT থেকে BDT
৳576.365
|1 THAPT থেকে NGN
₦7,274.1025
|1 THAPT থেকে UAH
₴196.2225
|1 THAPT থেকে VES
Bs608
|1 THAPT থেকে CLP
$4,588.5
|1 THAPT থেকে PKR
Rs1,345.96
|1 THAPT থেকে KZT
₸2,563.385
|1 THAPT থেকে THB
฿153.52
|1 THAPT থেকে TWD
NT$142.025
|1 THAPT থেকে AED
د.إ17.4325
|1 THAPT থেকে CHF
Fr3.8
|1 THAPT থেকে HKD
HK$37.24
|1 THAPT থেকে MAD
.د.م42.94
|1 THAPT থেকে MXN
$88.2075
|1 THAPT থেকে PLN
zł17.29
|1 THAPT থেকে RON
лв20.6625
|1 THAPT থেকে SEK
kr45.4575
|1 THAPT থেকে BGN
лв7.9325
|1 THAPT থেকে HUF
Ft1,611.77
|1 THAPT থেকে CZK
Kč99.655
|1 THAPT থেকে KWD
د.ك1.44875
|1 THAPT থেকে ILS
₪16.2925