TempleDAO প্রাইস (TEMPLE)
TempleDAO(TEMPLE) বর্তমানে 3.45USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 82.01MUSD। TEMPLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, TempleDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.071062 ছিল।
গত 30 দিনে, TempleDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0811540050 ছিল।
গত 60 দিনে, TempleDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1506042300 ছিল।
গত 90 দিনে, TempleDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1424039127 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.071062
|+2.11%
|30 দিন
|$ -0.0811540050
|-2.35%
|60 দিন
|$ -0.1506042300
|-4.36%
|90 দিন
|$ -0.1424039127
|-3.96%
TempleDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+2.11%
-0.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue.
|1 TEMPLE থেকে VND
₫90,786.75
|1 TEMPLE থেকে AUD
A$5.2785
|1 TEMPLE থেকে GBP
￡2.553
|1 TEMPLE থেকে EUR
€2.9325
|1 TEMPLE থেকে USD
$3.45
|1 TEMPLE থেকে MYR
RM14.628
|1 TEMPLE থেকে TRY
₺140.3115
|1 TEMPLE থেকে JPY
¥507.15
|1 TEMPLE থেকে ARS
ARS$4,569.525
|1 TEMPLE থেকে RUB
₽275.9655
|1 TEMPLE থেকে INR
₹302.634
|1 TEMPLE থেকে IDR
Rp55,645.1535
|1 TEMPLE থেকে KRW
₩4,791.636
|1 TEMPLE থেকে PHP
₱195.7875
|1 TEMPLE থেকে EGP
￡E.167.463
|1 TEMPLE থেকে BRL
R$18.7335
|1 TEMPLE থেকে CAD
C$4.7265
|1 TEMPLE থেকে BDT
৳418.623
|1 TEMPLE থেকে NGN
₦5,283.2955
|1 TEMPLE থেকে UAH
₴142.5195
|1 TEMPLE থেকে VES
Bs441.6
|1 TEMPLE থেকে CLP
$3,332.7
|1 TEMPLE থেকে PKR
Rs977.592
|1 TEMPLE থেকে KZT
₸1,861.827
|1 TEMPLE থেকে THB
฿111.504
|1 TEMPLE থেকে TWD
NT$103.155
|1 TEMPLE থেকে AED
د.إ12.6615
|1 TEMPLE থেকে CHF
Fr2.76
|1 TEMPLE থেকে HKD
HK$27.048
|1 TEMPLE থেকে MAD
.د.م31.188
|1 TEMPLE থেকে MXN
$64.0665
|1 TEMPLE থেকে PLN
zł12.558
|1 TEMPLE থেকে RON
лв15.0075
|1 TEMPLE থেকে SEK
kr33.0165
|1 TEMPLE থেকে BGN
лв5.7615
|1 TEMPLE থেকে HUF
Ft1,170.654
|1 TEMPLE থেকে CZK
Kč72.381
|1 TEMPLE থেকে KWD
د.ك1.05225
|1 TEMPLE থেকে ILS
₪11.8335