Switch Token লোগো

Switch Token প্রাইস (SWITCH)

তালিকাভুক্ত নয়

Switch Token (SWITCH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00020294
$0.00020294$0.00020294
-36.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে Switch Token (SWITCH) এর প্রাইস

Switch Token(SWITCH) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.16MUSD। SWITCH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Switch Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-36.64%
Switch Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
45.14B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SWITCH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SWITCH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Switch Token (SWITCH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Switch Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000117354735900024 ছিল।
গত 30 দিনে, Switch Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Switch Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Switch Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000117354735900024-36.64%
30 দিন$ 0-43.44%
60 দিন$ 0-16.63%
90 দিন$ 0--

Switch Token (SWITCH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Switch Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00848273
$ 0.00848273$ 0.00848273

+45.90%

-36.64%

-1.14%

Switch Token (SWITCH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

--
----

45.14B
45.14B 45.14B

Switch Token (SWITCH) কী?

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Switch Token (SWITCH) এর টোকেনোমিক্স

Switch Token (SWITCH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWITCHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Switch Token (SWITCH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

