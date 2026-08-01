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Strike Robot-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00143823 USD। SR-এর মার্কেট ক্যাপ 1,439,168 USD। SR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Strike Robot-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00143823 USD। SR-এর মার্কেট ক্যাপ 1,439,168 USD। SR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Strike Robot প্রাইস (SR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00143683
$0.00143683$0.00143683
+36.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Strike Robot (SR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:03:30 (UTC+8)

Strike Robot-এর আজকের প্রাইস

আজ Strike Robot (SR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00143823, যা গত 24 ঘণ্টায় 31.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SR-এর জন্য $ 0.00143823

Strike Robot বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,439,168 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B SR। গত 24 ঘণ্টায়, SR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00108197 (নিম্ন) এবং $ 0.00164463 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01107409 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SR গত ঘণ্টায় -2.34% এবং গত 7 দিনে +15.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 44.22K-তে পৌঁছেছে।

Strike Robot (SR) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 44.22K
$ 44.22K$ 44.22K

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Strike Robot এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.44M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 44.22K। SR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.44M

Strike Robot-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00108197
$ 0.00108197$ 0.00108197
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00164463
$ 0.00164463$ 0.00164463
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00108197
$ 0.00108197$ 0.00108197

$ 0.00164463
$ 0.00164463$ 0.00164463

$ 0.01107409
$ 0.01107409$ 0.01107409

$ 0
$ 0$ 0

-2.34%

+31.48%

+15.08%

+15.08%

Strike Robot (SR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Strike Robot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00034439 ছিল।
গত 30 দিনে, Strike Robot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005123573 ছিল।
গত 60 দিনে, Strike Robot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008607110 ছিল।
গত 90 দিনে, Strike Robot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000008809888777757 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00034439+31.48%
30 দিন$ -0.0005123573-35.62%
60 দিন$ -0.0008607110-59.84%
90 দিন$ +0.0000008809888777757+0.00%

Strike Robot এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Strike Robot (SR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Strike Robot (SR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Strike Robot এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Strike Robot এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Strike Robot প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Strike Robot (SR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemRobotics

Strike Robot সম্পর্কে

আজ Strike Robot-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Strike Robot Tk0.1769464864926975132000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 31.48%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

SR-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Strike Robot-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Strike Robot-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

SR আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.1331155587009754548000 থেকে Tk0.2023400291194628892000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

SR-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Strike Robot-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Robotics,Venice Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, SR-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Strike Robot সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:03:30 (UTC+8)

Strike Robot (SR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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