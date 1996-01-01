ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ রোবোটিক্স টোকেনসমূহ

রোবোটিক্স সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,6435
+%2,71
+%13,82
+%15,58
$ 430,31M
$ 483,56K
2
OP
OP
OP
$ 0,09147
+%0,25
+%10,78
+%6,39
$ 196,03M
$ 961,70K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,2272
%0,00
+%10,09
+%25,26
$ 101,32M
$ 532,72K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0,01865
+%0,16
+%10,16
+%12,66
$ 42,14M
$ 5,80M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0,01319
+%0,08
%0,00
-%10,70
$ 29,43M
$ 22,05M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0,002696
-%0,19
+%6,21
+%0,34
$ 25,35M
$ 21,07M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0,00491
-%1,15
+%16,35
+%8,60
$ 6,14M
$ 5,30M
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0,02677
+%2,21
+%7,73
+%11,00
$ 5,30M
$ 2,58M
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0,00304884
+%0,15
+%0,21
-%3,14
$ 3,05M
$ 238,44K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0,0000619
-%0,16
+%1,29
+%5,37
$ 2,51M
$ 89,03M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0,00019137
+%0,01
+%0,01
+%17,48
$ 1,90M
$ 4,91
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0,01777526
%0,00
-%0,00
-%1,59
$ 1,68M
$ 1,64K
13
OVR
OVR
OVR
$ 0,02933
-%0,44
+%9,57
+%13,87
$ 1,49M
$ 2,55M
14
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1,59
+%0,63
+%0,14
+%24,22
$ 1,41M
$ 9,35K
15
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0,0014005
+%5,31
+%0,43
+%19,39
$ 1,40M
$ 30,30K
16
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 5,77E-6
+%11,61
-%2,70
+%13,58
$ 1,20M
--
17
Vader
Vader
VADER
$ 0,00120548
+%0,51
+%0,21
+%29,20
$ 1,20M
$ 8,12K
18
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0,00104459
+%0,51
+%0,22
+%24,37
$ 1,04M
$ 5,45K
19
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0,00072461
-%10,46
+%0,01
-%43,50
$ 703,94K
$ 2,33K
20
Sentio
Sentio
ST
$ 0,01244
-%0,24
+%0,16
-%7,03
$ 696,08K
$ 5,05M
21
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0,00067465
-%0,04
+%0,10
-%15,72
$ 674,65K
$ 1,73K
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0,00040615
+%3,80
+%0,03
-%3,44
$ 406,15K
$ 13,56K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0,000209
%0,00
--
%0,00
$ 209,00K
$ 17,02
24
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0,00016331
+%0,83
+%0,40
+%18,14
$ 163,12K
$ 6,54K
25
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0,00015751
+%0,51
+%0,13
-%2,84
$ 157,46K
$ 3,21K
26
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0,01380973
+%0,01
+%0,29
-%31,89
$ 96,67K
$ 3,78K
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0,00067499
%0,00
--
+%0,59
$ 67,50K
$ 19,63
28
Robora
Robora
RBR
$ 0,00063743
+%0,46
+%0,20
+%31,15
$ 54,18K
$ 30,17
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4,188E-5
+%3,48
+%11,60
+%1,45
$ 41,89K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3,662E-5
%0,00
+%6,20
+%7,64
$ 36,62K
--
31
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0,00030133
%0,00
--
-%0,16
$ 21,09K
$ 6,52
32
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0,00019576
+%1,54
+%0,26
+%20,24
$ 19,57K
$ 234,46
33
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0,00015758
-%8,53
-%0,14
-%1,37
$ 17,64K
$ 529,49
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0,00013799
%0,00
--
%0,00
$ 13,80K
$ 1,00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1,088E-5
+%0,37
+%5,30
+%3,32
$ 10,87K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0,005672
+%6,08
-%16,03
+%83,91
--
$ 19,93M
37
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0,3358
-%6,94
+%18,87
+%6,93
--
$ 700,33K
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0,000069415
-%0,09
+%2,89
+%4,97
--
$ 902,17M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

রোবোটিক্স টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
রোবোটিক্স টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 38 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $856.30M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা রোবোটিক্স টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা রোবোটিক্স টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 18.87% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে EDGE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো রোবোটিক্স টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 38 রোবোটিক্স টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় রোবোটিক্স টোকেনগুলোর মধ্যে VIRTUAL, OP, GEOD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
রোবোটিক্স বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব রোবোটিক্স টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $856.30M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

রোবোটিক্স সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।