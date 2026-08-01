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Stride-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01639965 USD। STRD-এর মার্কেট ক্যাপ 626,031 USD। STRD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Stride-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01639965 USD। STRD-এর মার্কেট ক্যাপ 626,031 USD। STRD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STRD সম্পর্কে আরও

STRD প্রাইসের তথ্য

STRD কী

STRD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

STRD টোকেনোমিক্স

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Stride প্রাইস (STRD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STRD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01639457
$0.01639457$0.01639457
+9.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Stride (STRD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:03:07 (UTC+8)

Stride-এর আজকের প্রাইস

আজ Stride (STRD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01639965, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STRD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STRD-এর জন্য $ 0.01639965

Stride বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 626,031 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.17M STRD। গত 24 ঘণ্টায়, STRD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01509322 (নিম্ন) এবং $ 0.01664254 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.77 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00804492

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STRD গত ঘণ্টায় -1.21% এবং গত 7 দিনে +7.52% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 580.32-তে পৌঁছেছে।

Stride (STRD) এর মার্কেট তথ্য

$ 626.03K
$ 626.03K$ 626.03K

$ 580.32
$ 580.32$ 580.32

$ 626.03K
$ 626.03K$ 626.03K

38.17M
38.17M 38.17M

38,172,966.223379
38,172,966.223379 38,172,966.223379

Stride এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 626.03K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 580.32। STRD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.17M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 38172966.223379। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 626.03K

Stride-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01509322
$ 0.01509322$ 0.01509322
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01664254
$ 0.01664254$ 0.01664254
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01509322
$ 0.01509322$ 0.01509322

$ 0.01664254
$ 0.01664254$ 0.01664254

$ 7.77
$ 7.77$ 7.77

$ 0.00804492
$ 0.00804492$ 0.00804492

-1.21%

+8.65%

+7.52%

+7.52%

Stride (STRD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Stride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00130578 ছিল।
গত 30 দিনে, Stride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0037989166 ছিল।
গত 60 দিনে, Stride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0070622927 ছিল।
গত 90 দিনে, Stride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000037532059236 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00130578+8.65%
30 দিন$ -0.0037989166-23.16%
60 দিন$ -0.0070622927-43.06%
90 দিন$ -0.00000037532059236-0.00%

Stride এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Stride (STRD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STRD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Stride (STRD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Stride এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Stride এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? STRD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Stride প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Stride সম্পর্কে

STRD হল Stride ব্লকচেইনের গভর্নেন্স টোকেন, যা এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। STRD হোল্ডাররা তাদের টোকেনগুলো স্টেক করার সুযোগ পান, যার ফলে তারা উপার্জন করেন যা STRD এবং লিকুইড স্টেকড টোকেন থেকে আসা পুরস্কারের সমন্বয়ে গঠিত। এই টোকেন ব্যবহারকারীদের অন-চেইন গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেয়, যার মধ্যে ভ্যালিডেটর নির্বাচন এবং চেইন আপগ্রেডের মতো বিষয়ে ভোট দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।

Stride ইন্টারচেইন সিকিউরিটি (ICS) গ্রহণ করার সাথে সাথে এর মূল ফাংশনগুলো অপরিবর্তিত থাকে। STRD হোল্ডাররা তাদের টোকেনগুলো স্টেক করে পুরস্কার পেতে পারেন, যা STRD এবং লিকুইড স্টেকড টোকেন থেকে আসা পুরস্কারের সমন্বয়ে গঠিত। এর মাধ্যমে তারা অন-চেইন সিদ্ধান্ত এবং ভোটিং প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, ভ্যালিডেটর নির্বাচন এবং আপগ্রেডের মতো বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারেন।

টেকসইতা নিশ্চিত করার জন্য, স্টেকিং পুরস্কার হিসেবে STRD এর নির্গমন আসল টোকেনোমিক্স থেকে অর্ধেক কমানো হয়েছে। স্টেকিং পুরস্কারের ১৫% অংশ Cosmos Hub-এর সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়, যা দুই ইকোসিস্টেমের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলে। STRD টোকেন এখনও অপরিহার্য, যা Stride-এর বিকশিত পরিবেশে গভর্নেন্সে প্রভাব এবং স্টেকিং সুযোগের একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

Stride-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk2.0176609076503527060000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 8.65% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব STRD-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Stride-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk77021050.79542904604000 বাজার মূল্য নিয়ে, Stride #3242 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

STRD ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

STRD-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk1.8569298713427699048000 থেকে Tk2.0475438416068209336000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Stride-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (38172850.013191 টোকেন), Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stride সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:03:07 (UTC+8)

Stride (STRD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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