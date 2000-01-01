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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনসমূহ

লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.342
-0.12%
+11.80%
+13.28%
$ 288.25M
$ 743.39K
2
JITO
JITO
JTO
$ 0.5957
+3.65%
+8.68%
+9.39%
$ 288.16M
$ 162.49K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2416
-0.70%
+1.05%
-2.94%
$ 62.91M
$ 377.98K
4
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.142428
-0.20%
+0.23%
+20.69%
$ 39.22M
$ 4.97M
5
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003558
+0.31%
+7.10%
+6.27%
$ 35.59M
$ 17.80M
6
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.556
-0.70%
+14.04%
+15.64%
$ 35.15M
$ 44.69K
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3009
0.00%
+7.43%
+4.88%
$ 26.53M
$ 224.97K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260914
0.00%
--
+0.02%
$ 15.92M
$ 10.80
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02186469
+0.01%
+0.00%
+1.73%
$ 13.32M
$ 112.69K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01830235
-3.31%
-0.02%
-0.92%
$ 10.00M
$ 728.34K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001285
+0.39%
+1.90%
+1.10%
$ 9.27M
$ 40.86M
12
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01853
+0.49%
+6.39%
+16.29%
$ 7.86M
$ 3.79M
13
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.103506
+0.62%
+0.19%
+24.80%
$ 7.07M
$ 767.77
14
Stader
Stader
SD
$ 0.0997
+0.81%
+4.95%
-0.60%
$ 7.05M
$ 578.01K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006108
+0.18%
-5.12%
-0.57%
$ 3.02M
$ 93.78M
16
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00265866
+0.59%
+0.15%
+16.99%
$ 2.01M
$ 1.58K
17
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00319858
+3.87%
+0.15%
+8.10%
$ 1.72M
$ 3.02K
18
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00217753
-0.34%
+0.06%
-0.46%
$ 1.69M
$ 25.07
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.0063793
+0.02%
+0.05%
-1.56%
$ 690.66K
$ 1.46K
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.01616392
+0.31%
+0.17%
+11.53%
$ 617.05K
$ 776.30
21
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 17.92
0.00%
+0.19%
+32.25%
$ 579.55K
$ 25.31
22
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014488
+0.36%
+7.32%
-1.69%
$ 541.91K
$ 2.04M
23
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00041265
0.00%
+0.17%
+16.29%
$ 412.55K
$ 5.57
24
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00198491
-3.21%
+0.25%
-6.63%
$ 308.87K
$ 173.17K
25
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00026963
0.00%
0.00%
-15.71%
$ 269.63K
$ 100.27
26
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
0.00%
$ 197.97K
$ 4.91
27
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02541391
0.00%
--
-5.73%
$ 50.83K
$ 277.28
28
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
29
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.531E-5
0.00%
-6.50%
-16.21%
$ 42.38K
--
30
Monsterra
Monsterra
MSTR
$ 0.0003261
+0.01%
+0.03%
+21.99%
$ 32.19K
$ 99.23
31
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002377
-0.30%
0.00%
-2.96%
--
$ 22.34M
32
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03636
+1.45%
+6.08%
+10.25%
--
$ 5.42M
33
Echo
Echo
ECHO
$ 0.00347
+0.03%
+4.74%
+3.86%
--
$ 16.54M
34
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.0023
0.00%
+0.19%
+2.35%
--
$ 279.53K
35
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.00127
+3.03%
-10.01%
+13.95%
--
$ 42.35M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 35 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $858.54M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 14.04% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RPL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 35 লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে LDO, JTO, BR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $858.54M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিকুইড স্টেকিং গভর্নেন্স টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।