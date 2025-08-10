Solnic প্রাইস (SOLNIC)
Solnic(SOLNIC) বর্তমানে 0.0057414USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.40MUSD। SOLNIC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Solnic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000512730440957766 ছিল।
গত 30 দিনে, Solnic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018645041 ছিল।
গত 60 দিনে, Solnic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006636713 ছিল।
গত 90 দিনে, Solnic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000235208689852626 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000512730440957766
|-8.19%
|30 দিন
|$ +0.0018645041
|+32.47%
|60 দিন
|$ +0.0006636713
|+11.56%
|90 দিন
|$ +0.000235208689852626
|+4.27%
Solnic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.45%
-8.19%
+17.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.
