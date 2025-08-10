Smoothy প্রাইস (SMTY)
Smoothy(SMTY) বর্তমানে 0.00169804USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 155.49KUSD। SMTY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SMTY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SMTY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Smoothy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Smoothy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001642663 ছিল।
গত 60 দিনে, Smoothy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000740179 ছিল।
গত 90 দিনে, Smoothy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000710946621696484 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.65%
|30 দিন
|$ +0.0001642663
|+9.67%
|60 দিন
|$ +0.0000740179
|+4.36%
|90 দিন
|$ -0.0000710946621696484
|-4.01%
Smoothy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.30%
+3.65%
+4.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Smoothy (SMTY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SMTYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SMTY থেকে VND
₫44.6839226
|1 SMTY থেকে AUD
A$0.0025980012
|1 SMTY থেকে GBP
￡0.0012565496
|1 SMTY থেকে EUR
€0.001443334
|1 SMTY থেকে USD
$0.00169804
|1 SMTY থেকে MYR
RM0.0071996896
|1 SMTY থেকে TRY
₺0.0690592868
|1 SMTY থেকে JPY
¥0.24961188
|1 SMTY থেকে ARS
ARS$2.24905398
|1 SMTY থেকে RUB
₽0.1358262196
|1 SMTY থেকে INR
₹0.1489520688
|1 SMTY থেকে IDR
Rp27.3877381012
|1 SMTY থেকে KRW
₩2.3583737952
|1 SMTY থেকে PHP
₱0.09636377
|1 SMTY থেকে EGP
￡E.0.0824228616
|1 SMTY থেকে BRL
R$0.0092203572
|1 SMTY থেকে CAD
C$0.0023263148
|1 SMTY থেকে BDT
৳0.2060401736
|1 SMTY থেকে NGN
₦2.6003614756
|1 SMTY থেকে UAH
₴0.0701460324
|1 SMTY থেকে VES
Bs0.21734912
|1 SMTY থেকে CLP
$1.64030664
|1 SMTY থেকে PKR
Rs0.4811566144
|1 SMTY থেকে KZT
₸0.9163642664
|1 SMTY থেকে THB
฿0.0548806528
|1 SMTY থেকে TWD
NT$0.050771396
|1 SMTY থেকে AED
د.إ0.0062318068
|1 SMTY থেকে CHF
Fr0.001358432
|1 SMTY থেকে HKD
HK$0.0133126336
|1 SMTY থেকে MAD
.د.م0.0153502816
|1 SMTY থেকে MXN
$0.0315326028
|1 SMTY থেকে PLN
zł0.0061808656
|1 SMTY থেকে RON
лв0.007386474
|1 SMTY থেকে SEK
kr0.0162502428
|1 SMTY থেকে BGN
лв0.0028357268
|1 SMTY থেকে HUF
Ft0.5761789328
|1 SMTY থেকে CZK
Kč0.0356248792
|1 SMTY থেকে KWD
د.ك0.0005179022
|1 SMTY থেকে ILS
₪0.0058242772