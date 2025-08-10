SDAO সম্পর্কে আরও

SingularityDAO প্রাইস (SDAO)

SingularityDAO (SDAO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.04030642
$0.04030642$0.04030642
-1.10%1D
USD

আজকে SingularityDAO (SDAO) এর প্রাইস

SingularityDAO(SDAO) বর্তমানে 0.04012012USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.65MUSD। SDAO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SingularityDAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.59%
SingularityDAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
90.50M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SDAO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SDAO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SingularityDAO (SDAO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00065167313234122 ছিল।
গত 30 দিনে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010423768 ছিল।
গত 60 দিনে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0123789185 ছিল।
গত 90 দিনে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01371895943043323 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00065167313234122-1.59%
30 দিন$ -0.0010423768-2.59%
60 দিন$ -0.0123789185-30.85%
90 দিন$ -0.01371895943043323-25.48%

SingularityDAO (SDAO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SingularityDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0394753
$ 0.0394753$ 0.0394753

$ 0.04457531
$ 0.04457531$ 0.04457531

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

-2.07%

-1.59%

+7.81%

SingularityDAO (SDAO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

--
----

90.50M
90.50M 90.50M

SingularityDAO (SDAO) কী?

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

SingularityDAO (SDAO) এর টোকেনোমিক্স

SingularityDAO (SDAO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SDAOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SingularityDAO (SDAO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

