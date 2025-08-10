SingularityDAO প্রাইস (SDAO)
SingularityDAO(SDAO) বর্তমানে 0.04012012USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.65MUSD। SDAO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00065167313234122 ছিল।
গত 30 দিনে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010423768 ছিল।
গত 60 দিনে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0123789185 ছিল।
গত 90 দিনে, SingularityDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01371895943043323 ছিল।
SingularityDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.07%
-1.59%
+7.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.
SingularityDAO (SDAO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SDAOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SDAO থেকে VND
₫1,055.7609578
|1 SDAO থেকে AUD
A$0.0613837836
|1 SDAO থেকে GBP
￡0.0296888888
|1 SDAO থেকে EUR
€0.034102102
|1 SDAO থেকে USD
$0.04012012
|1 SDAO থেকে MYR
RM0.1701093088
|1 SDAO থেকে TRY
₺1.6316852804
|1 SDAO থেকে JPY
¥5.89765764
|1 SDAO থেকে ARS
ARS$53.13909894
|1 SDAO থেকে RUB
₽3.2092083988
|1 SDAO থেকে INR
₹3.5193369264
|1 SDAO থেকে IDR
Rp647.0986190836
|1 SDAO থেকে KRW
₩55.7220322656
|1 SDAO থেকে PHP
₱2.27681681
|1 SDAO থেকে EGP
￡E.1.9474306248
|1 SDAO থেকে BRL
R$0.2178522516
|1 SDAO থেকে CAD
C$0.0549645644
|1 SDAO থেকে BDT
৳4.8681753608
|1 SDAO থেকে NGN
₦61.4395505668
|1 SDAO থেকে UAH
₴1.6573621572
|1 SDAO থেকে VES
Bs5.13537536
|1 SDAO থেকে CLP
$38.75603592
|1 SDAO থেকে PKR
Rs11.3684372032
|1 SDAO থেকে KZT
₸21.6512239592
|1 SDAO থেকে THB
฿1.2966822784
|1 SDAO থেকে TWD
NT$1.199591588
|1 SDAO থেকে AED
د.إ0.1472408404
|1 SDAO থেকে CHF
Fr0.032096096
|1 SDAO থেকে HKD
HK$0.3145417408
|1 SDAO থেকে MAD
.د.م0.3626858848
|1 SDAO থেকে MXN
$0.7450306284
|1 SDAO থেকে PLN
zł0.1460372368
|1 SDAO থেকে RON
лв0.174522522
|1 SDAO থেকে SEK
kr0.3839495484
|1 SDAO থেকে BGN
лв0.0670006004
|1 SDAO থেকে HUF
Ft13.6135591184
|1 SDAO থেকে CZK
Kč0.8417201176
|1 SDAO থেকে KWD
د.ك0.0122366366
|1 SDAO থেকে ILS
₪0.1376120116