Singularity Finance প্রাইস (SFI)
আজ Singularity Finance (SFI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00373746, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.72% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SFI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SFI-এর জন্য $ 0.00373746।
Singularity Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 779,353 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 208.43M SFI। গত 24 ঘণ্টায়, SFI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00335329 (নিম্ন) এবং $ 0.00373397 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.204218 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00245785।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SFI গত ঘণ্টায় +0.96% এবং গত 7 দিনে +33.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.57K-তে পৌঁছেছে।
Singularity Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 779.35K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.57K। SFI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 208.43M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.87M।
+0.96%
+10.72%
+33.54%
+33.54%
আজকে, Singularity Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00036199 ছিল।
গত 30 দিনে, Singularity Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001893528 ছিল।
গত 60 দিনে, Singularity Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004285367 ছিল।
গত 90 দিনে, Singularity Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000800142719506 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00036199
|+10.72%
|30 দিন
|$ -0.0001893528
|-5.06%
|60 দিন
|$ -0.0004285367
|-11.46%
|90 দিন
|$ +0.0000000800142719506
|+0.00%
2040 সালে, Singularity Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজকের Singularity Finance (SFI)-এর দাম কত?
লাইভ দাম Tk0.4598500308844142232000, যা গত 24 ঘন্টার মধ্যে দামের পরিবর্তন 10.72% প্রতিফলিত করে। এই সংখ্যাটি প্রতি কয়েক সেকেন্ডে পুনরায় হিসাব করা হয়, বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং প্রতিফলিত করার জন্য।
SFI-এর কতটি টোকেন প্রচলনে আছে?
SFI-এর প্রচলিত সরবরাহ 208427285.382236, যা বর্তমানে জনসাধারণের কাছে থাকা পরিমাণকে প্রতিফলিত করে। প্রচলিত সরবরাহ দাম নির্ধারণ এবং বাজার মূলধনকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উদীয়মান অ্যাসেটের ক্ষেত্রে।
বর্তমানে কতজন হোল্ডার Singularity Finance মালিকানাধীন আছে?
মর্থিত নেটওয়ার্কগুলিতে SFI-এর আনুমানিক -- ভিন্ন হোল্ডার রয়েছে। হোল্ডারের সংখ্যা বাড়ার অর্থ সাধারণত অ্যাসেটটির গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া বোঝায়।
আজকের Singularity Finance-এর বাজার মূলধন কত?
বাজার মূলধন Tk95890123.53840867276000 পর্যন্ত রয়েছে, যা Singularity Finance-কে বিশ্বের #3028 র্যাঙ্কে স্থান দিয়েছে। বাজার মূলধন বিনিয়োগকারীদের অ্যাসেটটির তুলনামূলক আকার এবং পরিপক্কতা বুঝতে সাহায্য করে।
আজকে SFI কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে?
গত 24 ঘন্টায়, টোকেনটি Tk-- ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী তরলতা এবং বেশি ট্রেডারের অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।
Singularity Finance-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন কী কারণে হচ্ছে?
গত 24 ঘন্টায় 10.72% দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের আচরণ, Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem-এর মধ্যে সামগ্রিক ক্যাটাগরির পারফরম্যান্স এবং -- ইকোসিস্টেমের আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গরম খবর বা বাড়তি ট্রেডিং আগ্রহও এতে অবদান রাখতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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