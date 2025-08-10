Silly Dragon প্রাইস (SILLY)
Silly Dragon(SILLY) বর্তমানে 0.00129875USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.31MUSD। SILLY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SILLY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SILLY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Silly Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Silly Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001382938 ছিল।
গত 60 দিনে, Silly Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001690116 ছিল।
গত 90 দিনে, Silly Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000665825886798317 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.81%
|30 দিন
|$ +0.0001382938
|+10.65%
|60 দিন
|$ -0.0001690116
|-13.01%
|90 দিন
|$ -0.000665825886798317
|-33.89%
Silly Dragon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.50%
+1.81%
+21.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY.
Silly Dragon (SILLY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 SILLY থেকে VND
₫34.17660625
|1 SILLY থেকে AUD
A$0.0019870875
|1 SILLY থেকে GBP
￡0.000961075
|1 SILLY থেকে EUR
€0.0011039375
|1 SILLY থেকে USD
$0.00129875
|1 SILLY থেকে MYR
RM0.0055067
|1 SILLY থেকে TRY
₺0.0528201625
|1 SILLY থেকে JPY
¥0.19091625
|1 SILLY থেকে ARS
ARS$1.720194375
|1 SILLY থেকে RUB
₽0.1038870125
|1 SILLY থেকে INR
₹0.11392635
|1 SILLY থেকে IDR
Rp20.9475777125
|1 SILLY থেকে KRW
₩1.8038079
|1 SILLY থেকে PHP
₱0.0737040625
|1 SILLY থেকে EGP
￡E.0.063041325
|1 SILLY থেকে BRL
R$0.0070522125
|1 SILLY থেকে CAD
C$0.0017792875
|1 SILLY থেকে BDT
৳0.157590325
|1 SILLY থেকে NGN
₦1.9888927625
|1 SILLY থেকে UAH
₴0.0536513625
|1 SILLY থেকে VES
Bs0.16624
|1 SILLY থেকে CLP
$1.2545925
|1 SILLY থেকে PKR
Rs0.3680138
|1 SILLY থেকে KZT
₸0.700883425
|1 SILLY থেকে THB
฿0.0419756
|1 SILLY থেকে TWD
NT$0.038832625
|1 SILLY থেকে AED
د.إ0.0047664125
|1 SILLY থেকে CHF
Fr0.001039
|1 SILLY থেকে HKD
HK$0.0101822
|1 SILLY থেকে MAD
.د.م0.0117407
|1 SILLY থেকে MXN
$0.0241177875
|1 SILLY থেকে PLN
zł0.00472745
|1 SILLY থেকে RON
лв0.0056495625
|1 SILLY থেকে SEK
kr0.0124290375
|1 SILLY থেকে BGN
лв0.0021689125
|1 SILLY থেকে HUF
Ft0.44069185
|1 SILLY থেকে CZK
Kč0.027247775
|1 SILLY থেকে KWD
د.ك0.00039611875
|1 SILLY থেকে ILS
₪0.0044547125