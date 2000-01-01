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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সোলানা মেমে টোকেনসমূহ

সোলানা মেমে সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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dogwifhat sol
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BOOK OF MEME
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Melania Meme
Melania Meme
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Horizen
Horizen
ZEN
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would
WOULD
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+%0,05
-%0,91
$ 72,49M
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26
Comedian
Comedian
BAN
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+%1,61
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ZRX
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$ 888,13K
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DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006907
-%1,38
+%13,09
+%10,51
$ 68,53M
$ 140,34M
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BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
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+%0,56
+%11,09
+%9,90
$ 64,27M
$ 277,83T
30
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1796
+%0,39
+%4,47
-%6,79
$ 64,10M
$ 582,43K
31
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0,1096
+%0,09
+%3,69
+%9,72
$ 63,40M
$ 763,66K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0,00874
+%0,36
+%8,71
+%9,72
$ 53,22M
$ 35,80M
33
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
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+%1,12
+%32,94
+%31,75
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Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
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+%24,12
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USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
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+%0,55
+%32,85
+%29,79
$ 48,72M
$ 3,73M
36
Billions
Billions
BILL
$ 0,01997
-%0,20
+%5,15
-%11,73
$ 48,61M
$ 3,50M
37
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0,0001091
%0,00
+%11,09
+%10,19
$ 45,94M
$ 762,17M
38
Xphere
Xphere
XP
$ 0,016375
+%1,12
+%1,77
+%0,48
$ 45,84M
$ 4,40M
39
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0,04523
+%4,03
+%10,29
+%22,17
$ 45,82M
$ 2,80M
40
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0,04462
+%0,25
+%8,92
+%8,47
$ 43,90M
$ 2,43M
41
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0,00000010907
+%1,25
+%17,14
+%12,06
$ 42,87M
$ 841,98B
42
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0,036
%0,00
+%0,98
-%1,34
$ 42,24M
$ 30,67M
43
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,011022
-%0,35
+%10,48
+%10,81
$ 41,08M
$ 12,91M
44
Official FO
Official FO
FO
$ 0,34644
+%0,27
-%0,00
-%1,33
$ 40,43M
$ 1,03M
45
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0,04078
+%0,64
+%15,41
+%15,22
$ 40,40M
$ 3,90M
46
RONIN
RONIN
RON
$ 0,05108
-%0,10
+%6,22
+%3,62
$ 39,32M
$ 1,24M
47
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0,3833
-%0,37
+%3,64
+%10,15
$ 38,20M
$ 165,65K
48
ME
ME
ME
$ 0,06186
-%0,42
+%7,81
-%3,32
$ 33,45M
$ 997,57K
49
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0005076
+%0,40
+%10,38
+%7,14
$ 32,22M
$ 161,62M
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cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0,0003626
+%0,67
+%13,08
+%13,01
$ 32,20M
$ 161,39M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সোলানা মেমে টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সোলানা মেমে টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 1,071 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1757.08B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সোলানা মেমে টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সোলানা মেমে টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 214.10% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CATJAK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সোলানা মেমে টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 1,071 সোলানা মেমে টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সোলানা মেমে টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, ETH, DOGE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সোলানা মেমে বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সোলানা মেমে টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1757.08B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সোলানা মেমে সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।