sDOLA প্রাইস (SDOLA)
sDOLA(SDOLA) বর্তমানে 1.15USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.13MUSD। SDOLA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SDOLA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SDOLA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, sDOLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00135103 ছিল।
গত 30 দিনে, sDOLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0093288000 ছিল।
গত 60 দিনে, sDOLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0132039550 ছিল।
গত 90 দিনে, sDOLA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02072092800429 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00135103
|+0.12%
|30 দিন
|$ +0.0093288000
|+0.81%
|60 দিন
|$ +0.0132039550
|+1.15%
|90 দিন
|$ +0.02072092800429
|+1.83%
sDOLA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+0.12%
+0.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.
