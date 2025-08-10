ScPrime প্রাইস (SCP)
ScPrime(SCP) বর্তমানে 0.054465USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.05MUSD। SCP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SCP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SCP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ScPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00063980502399556 ছিল।
গত 30 দিনে, ScPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008470669 ছিল।
গত 60 দিনে, ScPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0144349134 ছিল।
গত 90 দিনে, ScPrime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02964364137530703 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00063980502399556
|-1.16%
|30 দিন
|$ +0.0008470669
|+1.56%
|60 দিন
|$ -0.0144349134
|-26.50%
|90 দিন
|$ -0.02964364137530703
|-35.24%
ScPrime এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
-1.16%
+3.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.
ScPrime (SCP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SCPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SCP থেকে VND
₫1,433.246475
|1 SCP থেকে AUD
A$0.08333145
|1 SCP থেকে GBP
￡0.0403041
|1 SCP থেকে EUR
€0.04629525
|1 SCP থেকে USD
$0.054465
|1 SCP থেকে MYR
RM0.2309316
|1 SCP থেকে TRY
₺2.21509155
|1 SCP থেকে JPY
¥8.006355
|1 SCP থেকে ARS
ARS$72.1388925
|1 SCP থেকে RUB
₽4.35665535
|1 SCP থেকে INR
₹4.7776698
|1 SCP থেকে IDR
Rp878.46761895
|1 SCP থেকে KRW
₩75.6453492
|1 SCP থেকে PHP
₱3.09088875
|1 SCP থেকে EGP
￡E.2.6437311
|1 SCP থেকে BRL
R$0.29574495
|1 SCP থেকে CAD
C$0.07461705
|1 SCP থেকে BDT
৳6.6087831
|1 SCP থেকে NGN
₦83.40715635
|1 SCP থেকে UAH
₴2.24994915
|1 SCP থেকে VES
Bs6.97152
|1 SCP থেকে CLP
$52.61319
|1 SCP থেকে PKR
Rs15.4332024
|1 SCP থেকে KZT
₸29.3925819
|1 SCP থেকে THB
฿1.7603088
|1 SCP থেকে TWD
NT$1.6285035
|1 SCP থেকে AED
د.إ0.19988655
|1 SCP থেকে CHF
Fr0.043572
|1 SCP থেকে HKD
HK$0.4270056
|1 SCP থেকে MAD
.د.م0.4923636
|1 SCP থেকে MXN
$1.01141505
|1 SCP থেকে PLN
zł0.1982526
|1 SCP থেকে RON
лв0.23692275
|1 SCP থেকে SEK
kr0.52123005
|1 SCP থেকে BGN
лв0.09095655
|1 SCP থেকে HUF
Ft18.4810638
|1 SCP থেকে CZK
Kč1.1426757
|1 SCP থেকে KWD
د.ك0.016611825
|1 SCP থেকে ILS
₪0.18681495