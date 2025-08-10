Ropirito প্রাইস (ROPIRITO)
Ropirito(ROPIRITO) বর্তমানে 0.00006002USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 60.32KUSD। ROPIRITO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ROPIRITO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ROPIRITO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ropirito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ropirito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000030578 ছিল।
গত 60 দিনে, Ropirito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000146109 ছিল।
গত 90 দিনে, Ropirito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000448599260982317 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.59%
|30 দিন
|$ -0.0000030578
|-5.09%
|60 দিন
|$ -0.0000146109
|-24.34%
|90 দিন
|$ -0.0000448599260982317
|-42.77%
Ropirito এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-4.13%
+0.59%
+10.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.
Ropirito (ROPIRITO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 ROPIRITO থেকে VND
₫1.5794263
|1 ROPIRITO থেকে AUD
A$0.0000918306
|1 ROPIRITO থেকে GBP
￡0.0000444148
|1 ROPIRITO থেকে EUR
€0.000051017
|1 ROPIRITO থেকে USD
$0.00006002
|1 ROPIRITO থেকে MYR
RM0.0002544848
|1 ROPIRITO থেকে TRY
₺0.0024410134
|1 ROPIRITO থেকে JPY
¥0.00882294
|1 ROPIRITO থেকে ARS
ARS$0.07949649
|1 ROPIRITO থেকে RUB
₽0.0048009998
|1 ROPIRITO থেকে INR
₹0.0052649544
|1 ROPIRITO থেকে IDR
Rp0.9680643806
|1 ROPIRITO থেকে KRW
₩0.0833605776
|1 ROPIRITO থেকে PHP
₱0.003406135
|1 ROPIRITO থেকে EGP
￡E.0.0029133708
|1 ROPIRITO থেকে BRL
R$0.0003259086
|1 ROPIRITO থেকে CAD
C$0.0000822274
|1 ROPIRITO থেকে BDT
৳0.0072828268
|1 ROPIRITO থেকে NGN
₦0.0919140278
|1 ROPIRITO থেকে UAH
₴0.0024794262
|1 ROPIRITO থেকে VES
Bs0.00768256
|1 ROPIRITO থেকে CLP
$0.05797932
|1 ROPIRITO থেকে PKR
Rs0.0170072672
|1 ROPIRITO থেকে KZT
₸0.0323903932
|1 ROPIRITO থেকে THB
฿0.0019398464
|1 ROPIRITO থেকে TWD
NT$0.001794598
|1 ROPIRITO থেকে AED
د.إ0.0002202734
|1 ROPIRITO থেকে CHF
Fr0.000048016
|1 ROPIRITO থেকে HKD
HK$0.0004705568
|1 ROPIRITO থেকে MAD
.د.م0.0005425808
|1 ROPIRITO থেকে MXN
$0.0011145714
|1 ROPIRITO থেকে PLN
zł0.0002184728
|1 ROPIRITO থেকে RON
лв0.000261087
|1 ROPIRITO থেকে SEK
kr0.0005743914
|1 ROPIRITO থেকে BGN
лв0.0001002334
|1 ROPIRITO থেকে HUF
Ft0.0203659864
|1 ROPIRITO থেকে CZK
Kč0.0012592196
|1 ROPIRITO থেকে KWD
د.ك0.0000183061
|1 ROPIRITO থেকে ILS
₪0.0002058686