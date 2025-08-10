renBTC প্রাইস (RENBTC)
renBTC(RENBTC) বর্তমানে 20,269USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.18MUSD। RENBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, renBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +177.38 ছিল।
গত 30 দিনে, renBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -6,032.7009811000 ছিল।
গত 60 দিনে, renBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -4,161.5155467000 ছিল।
গত 90 দিনে, renBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -4,510.634911666668 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +177.38
|+0.88%
|30 দিন
|$ -6,032.7009811000
|-29.76%
|60 দিন
|$ -4,161.5155467000
|-20.53%
|90 দিন
|$ -4,510.634911666668
|-18.20%
renBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.85%
+0.88%
+6.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)
renBTC (RENBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RENBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
