Remember KitKat প্রাইস (KITKAT)
আজ Remember KitKat (KITKAT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KITKAT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KITKAT-এর জন্য $ 0।
Remember KitKat বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 13,135.39 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.88M KITKAT। গত 24 ঘণ্টায়, KITKAT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KITKAT গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +1.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Remember KitKat এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13.14K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। KITKAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.88M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999883394.013819। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.14K।
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+1.07%
+1.07%
আজকে, Remember KitKat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Remember KitKat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Remember KitKat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Remember KitKat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|-7.23%
|60 দিন
|$ 0
|-0.32%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Remember KitKat এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Remember KitKat-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Remember KitKat-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
KITKAT-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
KITKAT-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Remember KitKat-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
KITKAT বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে KITKAT মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Remember KitKat-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Remember KitKat-এর বাজার মূল্য Tk1615943.4518213532112000 হওয়ায় এটি #6832 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
KITKAT-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Remember KitKat-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
KITKAT-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (999883394.013819 টোকেন), Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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