Ref Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.096167 USD। REF-এর মার্কেট ক্যাপ 9,229,184 USD। REF থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 REF থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.096167
$0.096167$0.096167
-5.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Ref Finance (REF) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:45:54 (UTC+8)

Ref Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Ref Finance (REF)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.096167, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান REF থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি REF-এর জন্য $ 0.096167

Ref Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 9,229,184 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 95.97M REF। গত 24 ঘণ্টায়, REF এর ট্রেড হয়েছে $ 0.093345 (নিম্ন) এবং $ 0.101352 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 10.64 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.04128611

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, REF গত ঘণ্টায় +0.57% এবং গত 7 দিনে -2.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Ref Finance (REF) এর মার্কেট তথ্য

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

--
----

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Ref Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 9.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। REF এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 95.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 9.62M

Ref Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.093345
$ 0.093345$ 0.093345
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.101352
$ 0.101352$ 0.101352
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.093345
$ 0.093345$ 0.093345

$ 0.101352
$ 0.101352$ 0.101352

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

+0.57%

-5.11%

-2.43%

-2.43%

Ref Finance (REF) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ref Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00518477772743189 ছিল।
গত 30 দিনে, Ref Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0175643351 ছিল।
গত 60 দিনে, Ref Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0374288407 ছিল।
গত 90 দিনে, Ref Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00518477772743189-5.11%
30 দিন$ -0.0175643351-18.26%
60 দিন$ -0.0374288407-38.92%
90 দিন$ 0--

Ref Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Ref Finance (REF) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, REF এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Ref Finance (REF) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Ref Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Ref Finance (REF) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ref Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Ref Finance-এর মূল্য কত হবে?
যদি Ref Finance বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Ref Finance-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:45:54 (UTC+8)

