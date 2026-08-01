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rainbowfish-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FISH-এর মার্কেট ক্যাপ 109,919 USD। FISH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!rainbowfish-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FISH-এর মার্কেট ক্যাপ 109,919 USD। FISH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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FISH প্রাইসের তথ্য

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rainbowfish প্রাইস (FISH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FISH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00011071
$0.00011071$0.00011071
+0.44%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
rainbowfish (FISH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:45:40 (UTC+8)

rainbowfish-এর আজকের প্রাইস

আজ rainbowfish (FISH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 42.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FISH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FISH-এর জন্য $ 0

rainbowfish বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 109,919 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.79M FISH। গত 24 ঘণ্টায়, FISH এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01249686 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FISH গত ঘণ্টায় +13.20% এবং গত 7 দিনে +44.72% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.74K-তে পৌঁছেছে।

rainbowfish (FISH) এর মার্কেট তথ্য

$ 109.92K
$ 109.92K$ 109.92K

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

$ 109.92K
$ 109.92K$ 109.92K

999.79M
999.79M 999.79M

999,793,691.134985
999,793,691.134985 999,793,691.134985

rainbowfish এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 109.92K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.74K। FISH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.79M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999793691.134985। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 109.92K

rainbowfish-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01249686
$ 0.01249686$ 0.01249686

$ 0
$ 0$ 0

+13.20%

+42.33%

+44.72%

+44.72%

rainbowfish (FISH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, rainbowfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, rainbowfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, rainbowfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, rainbowfish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+42.33%
30 দিন$ 0+15.18%
60 দিন$ 0-25.27%
90 দিন$ 0--

rainbowfish এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য rainbowfish (FISH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FISH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
rainbowfish (FISH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, rainbowfish এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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rainbowfish (FISH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

rainbowfish সম্পর্কে

কোনটির বর্তমান দাম rainbowfish?

rainbowfish (FISH) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

rainbowfish বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

rainbowfish বর্তমানে বাজারে #5255 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk13522467.79735899152000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

FISH এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

FISH এর প্রচলিত সরবরাহ হল 999793691.134985 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

rainbowfish এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, rainbowfish এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

rainbowfish এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

rainbowfish এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk1.5373901410866518688000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে FISH এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

rainbowfish এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 42.33% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: rainbowfish সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:45:40 (UTC+8)

rainbowfish (FISH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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