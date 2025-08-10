Potcoin প্রাইস (POT)
Potcoin(POT) বর্তমানে 0.00233959USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 982.63KUSD। POT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Potcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022195 ছিল।
গত 30 দিনে, Potcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002792179 ছিল।
গত 60 দিনে, Potcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012939245 ছিল।
গত 90 দিনে, Potcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001453018566652434 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00022195
|+10.48%
|30 দিন
|$ +0.0002792179
|+11.93%
|60 দিন
|$ -0.0012939245
|-55.30%
|90 দিন
|$ -0.001453018566652434
|-38.31%
Potcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.91%
+10.48%
+21.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Potcoin (POT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। POTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 POT থেকে VND
₫61.56631085
|1 POT থেকে AUD
A$0.0035795727
|1 POT থেকে GBP
￡0.0017312966
|1 POT থেকে EUR
€0.0019886515
|1 POT থেকে USD
$0.00233959
|1 POT থেকে MYR
RM0.0099198616
|1 POT থেকে TRY
₺0.0951511253
|1 POT থেকে JPY
¥0.34391973
|1 POT থেকে ARS
ARS$3.098786955
|1 POT থেকে RUB
₽0.1871438041
|1 POT থেকে INR
₹0.2052288348
|1 POT থেকে IDR
Rp37.7353172977
|1 POT থেকে KRW
₩3.2494097592
|1 POT থেকে PHP
₱0.1327717325
|1 POT থেকে EGP
￡E.0.1135636986
|1 POT থেকে BRL
R$0.0127039737
|1 POT থেকে CAD
C$0.0032052383
|1 POT থেকে BDT
৳0.2838858506
|1 POT থেকে NGN
₦3.5828247301
|1 POT থেকে UAH
₴0.0966484629
|1 POT থেকে VES
Bs0.29946752
|1 POT থেকে CLP
$2.26004394
|1 POT থেকে PKR
Rs0.6629462224
|1 POT থেকে KZT
₸1.2625831394
|1 POT থেকে THB
฿0.0756155488
|1 POT থেকে TWD
NT$0.069953741
|1 POT থেকে AED
د.إ0.0085862953
|1 POT থেকে CHF
Fr0.001871672
|1 POT থেকে HKD
HK$0.0183423856
|1 POT থেকে MAD
.د.م0.0211498936
|1 POT থেকে MXN
$0.0434461863
|1 POT থেকে PLN
zł0.0085161076
|1 POT থেকে RON
лв0.0101772165
|1 POT থেকে SEK
kr0.0223898763
|1 POT থেকে BGN
лв0.0039071153
|1 POT থেকে HUF
Ft0.7938696788
|1 POT থেকে CZK
Kč0.0490845982
|1 POT থেকে KWD
د.ك0.00071357495
|1 POT থেকে ILS
₪0.0080247937