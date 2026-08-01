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Pixie Dust-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04465623 USD। DUST-এর মার্কেট ক্যাপ 118,387 USD। DUST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Pixie Dust-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04465623 USD। DUST-এর মার্কেট ক্যাপ 118,387 USD। DUST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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DUST প্রাইসের তথ্য

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Pixie Dust প্রাইস (DUST)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DUST থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.04465587
$0.04465587$0.04465587
-0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Pixie Dust (DUST) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:26:03 (UTC+8)

Pixie Dust-এর আজকের প্রাইস

আজ Pixie Dust (DUST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.04465623, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.41% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DUST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DUST-এর জন্য $ 0.04465623

Pixie Dust বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 118,387 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.65M DUST। গত 24 ঘণ্টায়, DUST এর ট্রেড হয়েছে $ 0.04468735 (নিম্ন) এবং $ 0.04623746 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.084 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0282985

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DUST গত ঘণ্টায় -0.46% এবং গত 7 দিনে +13.66% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.01K-তে পৌঁছেছে।

Pixie Dust (DUST) এর মার্কেট তথ্য

$ 118.39K
$ 118.39K$ 118.39K

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

2.65M
2.65M 2.65M

98,441,838.00000001
98,441,838.00000001 98,441,838.00000001

Pixie Dust এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 118.39K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.01K। DUST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 98441838.00000001। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.40M

Pixie Dust-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.04468735
$ 0.04468735$ 0.04468735
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.04623746
$ 0.04623746$ 0.04623746
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.04468735
$ 0.04468735$ 0.04468735

$ 0.04623746
$ 0.04623746$ 0.04623746

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 0.0282985
$ 0.0282985$ 0.0282985

-0.46%

-3.40%

+13.66%

+13.66%

Pixie Dust (DUST) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Pixie Dust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001575074357922063 ছিল।
গত 30 দিনে, Pixie Dust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0079244936 ছিল।
গত 60 দিনে, Pixie Dust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0392639411 ছিল।
গত 90 দিনে, Pixie Dust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000003535997895 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001575074357922063-3.40%
30 দিন$ -0.0079244936-17.74%
60 দিন$ -0.0392639411-87.92%
90 দিন$ +0.00000003535997895+0.00%

Pixie Dust এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Pixie Dust (DUST) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DUST এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Pixie Dust (DUST) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Pixie Dust এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Pixie Dust (DUST) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Decentralized Finance (DeFi)GovernanceLending/Borrowing Protocols

Pixie Dust সম্পর্কে

Pixie Dust-এর বর্তমান দাম কত?

Pixie Dust-এর দাম Tk5.4937038376118461584000 এবং আজকে এটি -3.40% পরিবর্তিত হয়েছে।

DUST সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Pixie Dust-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে DUST-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

DUST-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk133.35597205521472000 এবং ATL হল Tk3.481341305539200880000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 2651082.4580774456 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pixie Dust সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:26:03 (UTC+8)

Pixie Dust (DUST) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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