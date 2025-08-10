PinkSale প্রাইস (PINKSALE)
PinkSale(PINKSALE) বর্তমানে 305.1USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.51MUSD। PINKSALE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PINKSALE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PINKSALE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PinkSale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.9 ছিল।
গত 30 দিনে, PinkSale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +60.7817474100 ছিল।
গত 60 দিনে, PinkSale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +54.0961521300 ছিল।
গত 90 দিনে, PinkSale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +3.9
|+1.29%
|30 দিন
|$ +60.7817474100
|+19.92%
|60 দিন
|$ +54.0961521300
|+17.73%
|90 দিন
|$ 0
|--
PinkSale এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.29%
+5.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks.
PinkSale (PINKSALE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PINKSALEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
