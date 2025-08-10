Phoenixcoin প্রাইস (PXC)
Phoenixcoin(PXC) বর্তমানে 0.01401181USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.30MUSD। PXC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PXC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PXC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Phoenixcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Phoenixcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048985680 ছিল।
গত 60 দিনে, Phoenixcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006329863 ছিল।
গত 90 দিনে, Phoenixcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002624646180203385 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.04%
|30 দিন
|$ +0.0048985680
|+34.96%
|60 দিন
|$ -0.0006329863
|-4.51%
|90 দিন
|$ +0.002624646180203385
|+23.05%
Phoenixcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.04%
+3.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 PXC থেকে VND
₫368.72078015
|1 PXC থেকে AUD
A$0.0214380693
|1 PXC থেকে GBP
￡0.0103687394
|1 PXC থেকে EUR
€0.0119100385
|1 PXC থেকে USD
$0.01401181
|1 PXC থেকে MYR
RM0.0594100744
|1 PXC থেকে TRY
₺0.5698603127
|1 PXC থেকে JPY
¥2.05973607
|1 PXC থেকে ARS
ARS$18.558642345
|1 PXC থেকে RUB
₽1.1208046819
|1 PXC থেকে INR
₹1.2291159732
|1 PXC থেকে IDR
Rp225.9969038443
|1 PXC থেকে KRW
₩19.4607226728
|1 PXC থেকে PHP
₱0.7951702175
|1 PXC থেকে EGP
￡E.0.6801332574
|1 PXC থেকে BRL
R$0.0760841283
|1 PXC থেকে CAD
C$0.0191961797
|1 PXC থেকে BDT
৳1.7001930254
|1 PXC থেকে NGN
₦21.4575457159
|1 PXC থেকে UAH
₴0.5788278711
|1 PXC থেকে VES
Bs1.79351168
|1 PXC থেকে CLP
$13.53540846
|1 PXC থেকে PKR
Rs3.9703864816
|1 PXC থেকে KZT
₸7.5616133846
|1 PXC থেকে THB
฿0.4528616992
|1 PXC থেকে TWD
NT$0.418953119
|1 PXC থেকে AED
د.إ0.0514233427
|1 PXC থেকে CHF
Fr0.011209448
|1 PXC থেকে HKD
HK$0.1098525904
|1 PXC থেকে MAD
.د.م0.1266667624
|1 PXC থেকে MXN
$0.2601993117
|1 PXC থেকে PLN
zł0.0510029884
|1 PXC থেকে RON
лв0.0609513735
|1 PXC থেকে SEK
kr0.1340930217
|1 PXC থেকে BGN
лв0.0233997227
|1 PXC থেকে HUF
Ft4.7544873692
|1 PXC থেকে CZK
Kč0.2939677738
|1 PXC থেকে KWD
د.ك0.00427360205
|1 PXC থেকে ILS
₪0.0480605083