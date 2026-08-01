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Oracle-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00122 USD। ORCL-এর মার্কেট ক্যাপ 25,748 USD। ORCL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Oracle-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00122 USD। ORCL-এর মার্কেট ক্যাপ 25,748 USD। ORCL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ORCL সম্পর্কে আরও

ORCL প্রাইসের তথ্য

ORCL কী

ORCL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ORCL টোকেনোমিক্স

ORCL প্রাইস পূর্বাভাস

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Oracle প্রাইস (ORCL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ORCL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00142613
$0.00142613$0.00142613
-1.42%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Oracle (ORCL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:07:01 (UTC+8)

Oracle-এর আজকের প্রাইস

আজ Oracle (ORCL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00122, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.18% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ORCL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ORCL-এর জন্য $ 0.00122

Oracle বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 25,748 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 21.00M ORCL। গত 24 ঘণ্টায়, ORCL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00108922 (নিম্ন) এবং $ 0.0012639 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.153402 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ORCL গত ঘণ্টায় +0.42% এবং গত 7 দিনে +20.83% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Oracle (ORCL) এর মার্কেট তথ্য

$ 25.75K
$ 25.75K$ 25.75K

--
----

$ 25.75K
$ 25.75K$ 25.75K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Oracle এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 25.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ORCL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 21.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 25.75K

Oracle-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00108922
$ 0.00108922$ 0.00108922
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0012639
$ 0.0012639$ 0.0012639
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00108922
$ 0.00108922$ 0.00108922

$ 0.0012639
$ 0.0012639$ 0.0012639

$ 0.153402
$ 0.153402$ 0.153402

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+10.18%

+20.83%

+20.83%

Oracle (ORCL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Oracle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011273 ছিল।
গত 30 দিনে, Oracle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001658360 ছিল।
গত 60 দিনে, Oracle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003081521 ছিল।
গত 90 দিনে, Oracle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000033273252626 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00011273+10.18%
30 দিন$ +0.0001658360+13.59%
60 দিন$ +0.0003081521+25.26%
90 দিন$ +0.0000000033273252626+0.00%

Oracle এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Oracle (ORCL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ORCL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Oracle (ORCL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Oracle এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Oracle সম্পর্কে

বর্তমানে Oracle-এর মূল্য কত?

Oracle বর্তমানে Tk0.1500869796193376000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 10.18%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ ORCL উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

ORCL গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Native ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Oracle কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে ORCL কিনছে বা বিক্রি করছে।

Oracle অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Native ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, ORCL তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা ORCL রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 21000000.0, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Oracle-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk18.87183839964395616000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Oracle সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:07:01 (UTC+8)

Oracle (ORCL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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