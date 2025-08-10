OpSec প্রাইস (OPSEC)
OpSec(OPSEC) বর্তমানে 0.00466217USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 461.10KUSD। OPSEC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OPSEC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OPSEC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, OpSec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00082884 ছিল।
গত 30 দিনে, OpSec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015968948 ছিল।
গত 60 দিনে, OpSec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0029087413 ছিল।
গত 90 দিনে, OpSec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02096177560423841 ছিল।
OpSec এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.08%
+21.62%
+36.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.
OpSec (OPSEC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 OPSEC থেকে VND
₫122.68500355
|1 OPSEC থেকে AUD
A$0.0071331201
|1 OPSEC থেকে GBP
￡0.0034500058
|1 OPSEC থেকে EUR
€0.0039628445
|1 OPSEC থেকে USD
$0.00466217
|1 OPSEC থেকে MYR
RM0.0197676008
|1 OPSEC থেকে TRY
₺0.1896104539
|1 OPSEC থেকে JPY
¥0.68533899
|1 OPSEC থেকে ARS
ARS$6.175044165
|1 OPSEC থেকে RUB
₽0.3729269783
|1 OPSEC থেকে INR
₹0.4089655524
|1 OPSEC থেকে IDR
Rp75.1962797951
|1 OPSEC থেকে KRW
₩6.4751946696
|1 OPSEC থেকে PHP
₱0.2645781475
|1 OPSEC থেকে EGP
￡E.0.2263017318
|1 OPSEC থেকে BRL
R$0.0253155831
|1 OPSEC থেকে CAD
C$0.0063871729
|1 OPSEC থেকে BDT
৳0.5657077078
|1 OPSEC থেকে NGN
₦7.1396005163
|1 OPSEC থেকে UAH
₴0.1925942427
|1 OPSEC থেকে VES
Bs0.59675776
|1 OPSEC থেকে CLP
$4.50365622
|1 OPSEC থেকে PKR
Rs1.3210724912
|1 OPSEC থেকে KZT
₸2.5159866622
|1 OPSEC থেকে THB
฿0.1506813344
|1 OPSEC থেকে TWD
NT$0.139398883
|1 OPSEC থেকে AED
د.إ0.0171101639
|1 OPSEC থেকে CHF
Fr0.003729736
|1 OPSEC থেকে HKD
HK$0.0365514128
|1 OPSEC থেকে MAD
.د.م0.0421460168
|1 OPSEC থেকে MXN
$0.0865764969
|1 OPSEC থেকে PLN
zł0.0169702988
|1 OPSEC থেকে RON
лв0.0202804395
|1 OPSEC থেকে SEK
kr0.0446169669
|1 OPSEC থেকে BGN
лв0.0077858239
|1 OPSEC থেকে HUF
Ft1.5819675244
|1 OPSEC থেকে CZK
Kč0.0978123266
|1 OPSEC থেকে KWD
د.ك0.00142196185
|1 OPSEC থেকে ILS
₪0.0159912431