OccamFi প্রাইস (OCC)
OccamFi(OCC) বর্তমানে 0.0050544USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 128.25KUSD। OCC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, OccamFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00015133 ছিল।
গত 30 দিনে, OccamFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018821069 ছিল।
গত 60 দিনে, OccamFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013112877 ছিল।
গত 90 দিনে, OccamFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000075160456738284 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00015133
|+3.09%
|30 দিন
|$ +0.0018821069
|+37.24%
|60 দিন
|$ +0.0013112877
|+25.94%
|90 দিন
|$ +0.000075160456738284
|+1.51%
OccamFi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
+3.09%
+17.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!
|1 OCC থেকে VND
₫133.006536
|1 OCC থেকে AUD
A$0.007733232
|1 OCC থেকে GBP
￡0.003740256
|1 OCC থেকে EUR
€0.00429624
|1 OCC থেকে USD
$0.0050544
|1 OCC থেকে MYR
RM0.021430656
|1 OCC থেকে TRY
₺0.205562448
|1 OCC থেকে JPY
¥0.7429968
|1 OCC থেকে ARS
ARS$6.6945528
|1 OCC থেকে RUB
₽0.404301456
|1 OCC থেকে INR
₹0.443371968
|1 OCC থেকে IDR
Rp81.522569232
|1 OCC থেকে KRW
₩7.019955072
|1 OCC থেকে PHP
₱0.2868372
|1 OCC থেকে EGP
￡E.0.245340576
|1 OCC থেকে BRL
R$0.027445392
|1 OCC থেকে CAD
C$0.006924528
|1 OCC থেকে BDT
৳0.613300896
|1 OCC থেকে NGN
₦7.740257616
|1 OCC থেকে UAH
₴0.208797264
|1 OCC থেকে VES
Bs0.6469632
|1 OCC থেকে CLP
$4.8825504
|1 OCC থেকে PKR
Rs1.432214784
|1 OCC থেকে KZT
₸2.727657504
|1 OCC থেকে THB
฿0.163358208
|1 OCC থেকে TWD
NT$0.15112656
|1 OCC থেকে AED
د.إ0.018549648
|1 OCC থেকে CHF
Fr0.00404352
|1 OCC থেকে HKD
HK$0.039626496
|1 OCC থেকে MAD
.د.م0.045691776
|1 OCC থেকে MXN
$0.093860208
|1 OCC থেকে PLN
zł0.018398016
|1 OCC থেকে RON
лв0.02198664
|1 OCC থেকে SEK
kr0.048370608
|1 OCC থেকে BGN
лв0.008440848
|1 OCC থেকে HUF
Ft1.715059008
|1 OCC থেকে CZK
Kč0.106041312
|1 OCC থেকে KWD
د.ك0.001541592
|1 OCC থেকে ILS
₪0.017336592