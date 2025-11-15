বিনিময়DEX+
Nyla AI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00202737 USD। NYLA-এর মার্কেট ক্যাপ 2,027,910 USD। NYLA থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Nyla AI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00202737 USD। NYLA-এর মার্কেট ক্যাপ 2,027,910 USD। NYLA থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NYLA সম্পর্কে আরও

NYLA প্রাইসের তথ্য

NYLA কী

NYLA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NYLA টোকেনোমিক্স

NYLA প্রাইস পূর্বাভাস

Nyla AI লোগো

Nyla AI প্রাইস (NYLA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NYLA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00202737
-10.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Nyla AI (NYLA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:08:10 (UTC+8)

Nyla AI-এর আজকের প্রাইস

আজ Nyla AI (NYLA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00202737, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NYLA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NYLA-এর জন্য $ 0.00202737

Nyla AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,027,910 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.99M NYLA। গত 24 ঘণ্টায়, NYLA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00180431 (নিম্ন) এবং $ 0.00237001 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00976394 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00131479

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NYLA গত ঘণ্টায় +0.83% এবং গত 7 দিনে -10.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Nyla AI (NYLA) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.03M
--
$ 2.03M
999.99M
999,986,790.43
Nyla AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। NYLA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999986790.43। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.03M

Nyla AI-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00180431
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00237001
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00180431
$ 0.00237001
$ 0.00976394
$ 0.00131479
+0.83%

-10.88%

-10.73%

-10.73%

Nyla AI (NYLA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Nyla AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000247539336688378 ছিল।
গত 30 দিনে, Nyla AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009735694 ছিল।
গত 60 দিনে, Nyla AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013838985 ছিল।
গত 90 দিনে, Nyla AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000247539336688378-10.88%
30 দিন$ -0.0009735694-48.02%
60 দিন$ -0.0013838985-68.26%
90 দিন$ 0--

Nyla AI এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Nyla AI (NYLA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NYLA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Nyla AI (NYLA) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Nyla AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nyla AI সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Nyla AI-এর মূল্য কত হবে?
যদি Nyla AI বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Nyla AI-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:08:10 (UTC+8)

Nyla AI (NYLA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Nyla AI সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

