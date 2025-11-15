বিনিময়DEX+
Nuff Respect-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। NUFR-এর মার্কেট ক্যাপ 192,990 USD। NUFR থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Nuff Respect প্রাইস (NUFR)

1 NUFR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00024213
-0.30%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Nuff Respect (NUFR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:46:30 (UTC+8)

Nuff Respect-এর আজকের প্রাইস

আজ Nuff Respect (NUFR)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NUFR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NUFR-এর জন্য --

Nuff Respect বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 192,990 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 799.97M NUFR। গত 24 ঘণ্টায়, NUFR এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NUFR গত ঘণ্টায় -0.57% এবং গত 7 দিনে -5.59% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Nuff Respect (NUFR) এর মার্কেট তথ্য

$ 192.99K
--
$ 241.24K
799.97M
999,966,579.9507906
Nuff Respect এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 192.99K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। NUFR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 799.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999966579.9507906। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 241.24K

Nuff Respect-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.57%

-0.30%

-5.59%

-5.59%

Nuff Respect (NUFR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Nuff Respect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nuff Respect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Nuff Respect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Nuff Respect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.30%
30 দিন$ 0-20.01%
60 দিন$ 0-11.12%
90 দিন$ 0--

Nuff Respect এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Nuff Respect (NUFR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NUFR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Nuff Respect (NUFR) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Nuff Respect এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Nuff Respect এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? NUFR এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Nuff Respect এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

2030 সালে 1 Nuff Respect-এর মূল্য কত হবে?
যদি Nuff Respect বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Nuff Respect-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
