MUNCAT প্রাইস (MUNCAT)
MUNCAT(MUNCAT) বর্তমানে 0.00002185USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.85KUSD। MUNCAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MUNCAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MUNCAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MUNCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MUNCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000068224 ছিল।
গত 60 দিনে, MUNCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000070470 ছিল।
গত 90 দিনে, MUNCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003934976305429712 ছিল।
MUNCAT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
+0.55%
+3.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$MuNCAT i am stuck on the moon mun cat--A cat that’s stuck on the moon and is trying to get out. The $MuNCAT a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. $MuNCAT is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
MUNCAT (MUNCAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MUNCATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
