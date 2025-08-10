mStable USD প্রাইস (MUSD)
mStable USD(MUSD) বর্তমানে 1.008USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.90MUSD। MUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, mStable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00416325 ছিল।
গত 30 দিনে, mStable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0045632160 ছিল।
গত 60 দিনে, mStable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0434582064 ছিল।
গত 90 দিনে, mStable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.006475055127583 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00416325
|+0.41%
|30 দিন
|$ +0.0045632160
|+0.45%
|60 দিন
|$ -0.0434582064
|-4.31%
|90 দিন
|$ +0.006475055127583
|+0.65%
mStable USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+0.41%
+1.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
mUSD is a meta-stablecoin with a native yield
mStable USD (MUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MUSD থেকে VND
₫26,525.52
|1 MUSD থেকে AUD
A$1.54224
|1 MUSD থেকে GBP
￡0.74592
|1 MUSD থেকে EUR
€0.8568
|1 MUSD থেকে USD
$1.008
|1 MUSD থেকে MYR
RM4.27392
|1 MUSD থেকে TRY
₺40.99536
|1 MUSD থেকে JPY
¥148.176
|1 MUSD থেকে ARS
ARS$1,335.096
|1 MUSD থেকে RUB
₽80.62992
|1 MUSD থেকে INR
₹88.42176
|1 MUSD থেকে IDR
Rp16,258.06224
|1 MUSD থেকে KRW
₩1,399.99104
|1 MUSD থেকে PHP
₱57.204
|1 MUSD থেকে EGP
￡E.48.92832
|1 MUSD থেকে BRL
R$5.47344
|1 MUSD থেকে CAD
C$1.38096
|1 MUSD থেকে BDT
৳122.31072
|1 MUSD থেকে NGN
₦1,543.64112
|1 MUSD থেকে UAH
₴41.64048
|1 MUSD থেকে VES
Bs129.024
|1 MUSD থেকে CLP
$973.728
|1 MUSD থেকে PKR
Rs285.62688
|1 MUSD থেকে KZT
₸543.97728
|1 MUSD থেকে THB
฿32.57856
|1 MUSD থেকে TWD
NT$30.1392
|1 MUSD থেকে AED
د.إ3.69936
|1 MUSD থেকে CHF
Fr0.8064
|1 MUSD থেকে HKD
HK$7.90272
|1 MUSD থেকে MAD
.د.م9.11232
|1 MUSD থেকে MXN
$18.71856
|1 MUSD থেকে PLN
zł3.66912
|1 MUSD থেকে RON
лв4.3848
|1 MUSD থেকে SEK
kr9.64656
|1 MUSD থেকে BGN
лв1.68336
|1 MUSD থেকে HUF
Ft342.03456
|1 MUSD থেকে CZK
Kč21.14784
|1 MUSD থেকে KWD
د.ك0.30744
|1 MUSD থেকে ILS
₪3.45744