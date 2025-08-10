Moove Protocol প্রাইস (MOOVE)
Moove Protocol(MOOVE) বর্তমানে 0.00139935USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.99KUSD। MOOVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MOOVE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOOVE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Moove Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Moove Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001683404 ছিল।
গত 60 দিনে, Moove Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005017639 ছিল।
গত 90 দিনে, Moove Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017492292377308457 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.30%
|30 দিন
|$ -0.0001683404
|-12.02%
|60 দিন
|$ -0.0005017639
|-35.85%
|90 দিন
|$ -0.0017492292377308457
|-55.55%
Moove Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.35%
+0.30%
+1.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.
Moove Protocol (MOOVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
