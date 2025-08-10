Monkey Pox প্রাইস (POX)
Monkey Pox(POX) বর্তমানে 0.00537565USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.37MUSD। POX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Monkey Pox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00023618 ছিল।
গত 30 দিনে, Monkey Pox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0054111249 ছিল।
গত 60 দিনে, Monkey Pox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0030948020 ছিল।
গত 90 দিনে, Monkey Pox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000277051656553794 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00023618
|+4.60%
|30 দিন
|$ +0.0054111249
|+100.66%
|60 দিন
|$ +0.0030948020
|+57.57%
|90 দিন
|$ +0.000277051656553794
|+5.43%
Monkey Pox এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.47%
+4.60%
+5.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Monkey Pox $POX is an SPL-404 token on Solana, blending memecoin and NFT cultures into one. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $POX Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Monkey Pox (POX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। POXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 POX থেকে VND
₫141.46022975
|1 POX থেকে AUD
A$0.0082247445
|1 POX থেকে GBP
￡0.003977981
|1 POX থেকে EUR
€0.0045693025
|1 POX থেকে USD
$0.00537565
|1 POX থেকে MYR
RM0.022792756
|1 POX থেকে TRY
₺0.2186276855
|1 POX থেকে JPY
¥0.79022055
|1 POX থেকে ARS
ARS$7.120048425
|1 POX থেকে RUB
₽0.4299982435
|1 POX থেকে INR
₹0.471552018
|1 POX থেকে IDR
Rp86.7040201195
|1 POX থেকে KRW
₩7.466132772
|1 POX থেকে PHP
₱0.3050681375
|1 POX থেকে EGP
￡E.0.260934051
|1 POX থেকে BRL
R$0.0291897795
|1 POX থেকে CAD
C$0.0073646405
|1 POX থেকে BDT
৳0.652281371
|1 POX থেকে NGN
₦8.2322166535
|1 POX থেকে UAH
₴0.2220681015
|1 POX থেকে VES
Bs0.6880832
|1 POX থেকে CLP
$5.1928779
|1 POX থেকে PKR
Rs1.523244184
|1 POX থেকে KZT
₸2.901023279
|1 POX থেকে THB
฿0.173741008
|1 POX থেকে TWD
NT$0.160731935
|1 POX থেকে AED
د.إ0.0197286355
|1 POX থেকে CHF
Fr0.00430052
|1 POX থেকে HKD
HK$0.042145096
|1 POX থেকে MAD
.د.م0.048595876
|1 POX থেকে MXN
$0.0998258205
|1 POX থেকে PLN
zł0.019567366
|1 POX থেকে RON
лв0.0233840775
|1 POX থেকে SEK
kr0.0514449705
|1 POX থেকে BGN
лв0.0089773355
|1 POX থেকে HUF
Ft1.824065558
|1 POX থেকে CZK
Kč0.112781137
|1 POX থেকে KWD
د.ك0.00163957325
|1 POX থেকে ILS
₪0.0184384795