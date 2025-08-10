MixMarvel প্রাইস (MIX)
MixMarvel(MIX) বর্তমানে 0.0010361USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.06MUSD। MIX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MIX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MIX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MixMarvel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MixMarvel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001144095 ছিল।
গত 60 দিনে, MixMarvel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000862420 ছিল।
গত 90 দিনে, MixMarvel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001912264801681784 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.43%
|30 দিন
|$ -0.0001144095
|-11.04%
|60 দিন
|$ -0.0000862420
|-8.32%
|90 দিন
|$ -0.0001912264801681784
|-15.58%
MixMarvel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.30%
+0.43%
+2.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.
