Metadium প্রাইস (META)
Metadium(META) বর্তমানে 0.02202487USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 37.82MUSD। META থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ META থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। META এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Metadium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00043764 ছিল।
গত 30 দিনে, Metadium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001204870 ছিল।
গত 60 দিনে, Metadium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009001960 ছিল।
গত 90 দিনে, Metadium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002682544277837694 ছিল।
Metadium এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.03%
+3.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.
Metadium (META) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। METAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
