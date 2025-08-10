Meta USD প্রাইস (MUSD)
Meta USD(MUSD) বর্তমানে 0.996821USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.31MUSD। MUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Meta USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019222379863138 ছিল।
গত 30 দিনে, Meta USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025191660 ছিল।
গত 60 দিনে, Meta USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030785819 ছিল।
গত 90 দিনে, Meta USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013443485096315 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0019222379863138
|-0.19%
|30 দিন
|$ +0.0025191660
|+0.25%
|60 দিন
|$ -0.0030785819
|-0.30%
|90 দিন
|$ -0.0013443485096315
|-0.13%
Meta USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.10%
-0.19%
-0.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
