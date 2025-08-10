MemeCoinGirl প্রাইস (MIKO)
MemeCoinGirl(MIKO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 49.31KUSD। MIKO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MIKO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MIKO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MemeCoinGirl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MemeCoinGirl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, MemeCoinGirl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, MemeCoinGirl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.90%
|30 দিন
|$ 0
|+51.06%
|60 দিন
|$ 0
|+16.87%
|90 দিন
|$ 0
|--
MemeCoinGirl এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.29%
-0.90%
+10.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MemeCoinGirl ($MIKO) is a meme coin project that aims to be fully decentralized. Created by an individual, not a foundation, all tokens were added to the liquidity pool upon creation, and then burned, with ownership renounced. This ensures that the project operates in a truly decentralized manner, without any central authority or control. MemeCoinGirl's purpose is to foster a community-driven culture around meme coins, promoting a decentralized environment where all participants grow together. The total supply of $MIKO tokens is 100 billion, with no reserved tokens for foundations or team members, emphasizing a community-first approach.
MemeCoinGirl (MIKO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MIKOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
