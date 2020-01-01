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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

অ্যানিমে-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.262
+0.38%
+11.06%
+6.89%
$ 77.46M
$ 63.68K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002547
+0.16%
+7.37%
+8.10%
$ 14.12M
$ 21.17M
3
$ 0.01546
+0.39%
+4.81%
+3.75%
$ 11.03M
$ 3.66M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000004586
+7.41%
+30.51%
+20.23%
$ 2.69M
$ 20.38B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.87748E-7
+1.42%
+7.60%
+13.85%
$ 1.25M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.00101924
-0.01%
+0.09%
+44.28%
$ 1.02M
$ 65.07K
7
ARC
ARC
ARC
$ 0.000676
+10.82%
+31.52%
+30.00%
$ 696.28K
$ 6.77M
8
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.064707
+0.44%
+0.18%
+31.14%
$ 646.96K
$ 10.24K
9
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009539
-3.07%
-1.69%
-6.90%
$ 618.56K
$ 77.90T
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 1.021E-5
+1.49%
+19.20%
+20.26%
$ 526.39K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.00026703
-0.45%
+0.12%
+15.30%
$ 266.98K
$ 797.32
12
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012709
0.00%
--
0.00%
$ 139.80K
$ 93.08
13
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 0.0001251
-0.31%
+0.27%
+25.28%
$ 124.95K
$ 29.91
14
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.0006242
+0.62%
--
+8.34%
$ 119.36K
$ 479.64
15
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 7.966E-5
+0.03%
-16.10%
-17.24%
$ 77.87K
--
16
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.0001443
-0.19%
+0.14%
+14.43%
$ 50.54K
$ 56.29
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.725E-5
+1.85%
+8.50%
+7.90%
$ 47.32K
--
18
Anime
Anime
ANI
$ 0.00031097
-0.19%
+0.14%
+39.90%
$ 21.44K
$ 3.09K
19
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.988E-5
0.00%
+4.10%
+1.07%
$ 19.88K
--
20
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.96E-6
0.00%
+1.30%
+1.55%
$ 19.59K
--
21
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 4.1809E-8
+4.39%
+18.70%
+23.99%
$ 17.59K
--
22
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
0.00%
$ 14.67K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.264E-5
+3.27%
+13.30%
+16.50%
$ 12.52K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.0009108
+0.41%
+37.65%
+39.39%
--
$ 4.84M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 24 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $110.98M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 37.65% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MUMU সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 24 অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে ZEN, ANIME, AURORA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
অ্যানিমে-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব অ্যানিমে-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $110.98M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

অ্যানিমে-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।