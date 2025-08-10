Maximize AI প্রাইস (MAXI)
Maximize AI(MAXI) বর্তমানে 0.00692332USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 588.48KUSD। MAXI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MAXI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAXI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Maximize AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001147606567555874 ছিল।
গত 30 দিনে, Maximize AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0193491721 ছিল।
গত 60 দিনে, Maximize AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Maximize AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001147606567555874
|-14.21%
|30 দিন
|$ +0.0193491721
|+279.48%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Maximize AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-3.05%
-14.21%
-2.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
Maximize AI (MAXI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MAXIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MAXI থেকে VND
₫182.1871658
|1 MAXI থেকে AUD
A$0.0105926796
|1 MAXI থেকে GBP
￡0.0051232568
|1 MAXI থেকে EUR
€0.005884822
|1 MAXI থেকে USD
$0.00692332
|1 MAXI থেকে MYR
RM0.0293548768
|1 MAXI থেকে TRY
₺0.2815714244
|1 MAXI থেকে JPY
¥1.01772804
|1 MAXI থেকে ARS
ARS$9.16993734
|1 MAXI থেকে RUB
₽0.5537963668
|1 MAXI থেকে INR
₹0.6073136304
|1 MAXI থেকে IDR
Rp111.6664359796
|1 MAXI থেকে KRW
₩9.6156606816
|1 MAXI থেকে PHP
₱0.39289841
|1 MAXI থেকে EGP
￡E.0.3360579528
|1 MAXI থেকে BRL
R$0.0375936276
|1 MAXI থেকে CAD
C$0.0094849484
|1 MAXI থেকে BDT
৳0.8400756488
|1 MAXI থেকে NGN
₦10.6023030148
|1 MAXI থেকে UAH
₴0.2860023492
|1 MAXI থেকে VES
Bs0.88618496
|1 MAXI থেকে CLP
$6.68792712
|1 MAXI থেকে PKR
Rs1.9617919552
|1 MAXI থেকে KZT
₸3.7362388712
|1 MAXI থেকে THB
฿0.2237617024
|1 MAXI থেকে TWD
NT$0.207007268
|1 MAXI থেকে AED
د.إ0.0254085844
|1 MAXI থেকে CHF
Fr0.005538656
|1 MAXI থেকে HKD
HK$0.0542788288
|1 MAXI থেকে MAD
.د.م0.0625868128
|1 MAXI থেকে MXN
$0.1285660524
|1 MAXI থেকে PLN
zł0.0252008848
|1 MAXI থেকে RON
лв0.030116442
|1 MAXI থেকে SEK
kr0.0662561724
|1 MAXI থেকে BGN
лв0.0115619444
|1 MAXI থেকে HUF
Ft2.3492209424
|1 MAXI থেকে CZK
Kč0.1452512536
|1 MAXI থেকে KWD
د.ك0.0021116126
|1 MAXI থেকে ILS
₪0.0237469876