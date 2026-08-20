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MARS4-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। MARS4-এর মার্কেট ক্যাপ 22,057 USD। MARS4-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!MARS4-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। MARS4-এর মার্কেট ক্যাপ 22,057 USD। MARS4-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MARS4 সম্পর্কে আরও

MARS4 প্রাইসের তথ্য

MARS4 কী

MARS4 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MARS4 টোকেনোমিক্স

MARS4 প্রাইস পূর্বাভাস

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MARS4 প্রাইস (MARS4)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MARS4 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000551
$0.00000551$0.00000551
-37.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
MARS4 (MARS4) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:59:22 (UTC+8)

MARS4-এর আজকের প্রাইস

আজ MARS4 (MARS4)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MARS4 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MARS4-এর জন্য $ 0

MARS4 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 22,057 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.00B MARS4। গত 24 ঘণ্টায়, MARS4 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.08957 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MARS4 গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -37.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

MARS4 (MARS4) এর মার্কেট তথ্য

$ 22.06K
$ 22.06K$ 22.06K

--
----

$ 22.06K
$ 22.06K$ 22.06K

4.00B
4.00B 4.00B

4,000,000,000.0
4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

MARS4 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 22.06K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MARS4 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 22.06K

MARS4-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.08957
$ 0.08957$ 0.08957

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-37.49%

-37.49%

MARS4 (MARS4) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, MARS4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MARS4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, MARS4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, MARS4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-69.89%
60 দিন$ 0-75.90%
90 দিন----

MARS4 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য MARS4 (MARS4) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MARS4 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
MARS4 (MARS4) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, MARS4 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে MARS4 এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MARS4 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, MARS4 প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

MARS4 (MARS4) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

MARS4 সম্পর্কে

বর্তমানে MARS4-এর মূল্য কত?

MARS4 বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ MARS4 উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

MARS4 গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Simulation Games ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ MARS4 কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে MARS4 কিনছে বা বিক্রি করছে।

MARS4 অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Simulation Games ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, MARS4 তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা MARS4 রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 4000000000.0, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

MARS4-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk11.0144607352207064000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MARS4 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:59:22 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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