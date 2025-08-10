Maple প্রাইস (MPL)
Maple(MPL) বর্তমানে 0.642603USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.12MUSD। MPL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MPL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MPL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Maple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00728792 ছিল।
গত 30 দিনে, Maple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2866776647 ছিল।
গত 60 দিনে, Maple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5111010433 ছিল।
গত 90 দিনে, Maple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.932423864836922 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00728792
|+1.15%
|30 দিন
|$ -0.2866776647
|-44.61%
|60 দিন
|$ -0.5111010433
|-79.53%
|90 দিন
|$ -1.932423864836922
|-75.04%
Maple এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
+1.15%
+0.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Maple (MPL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MPLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MPL থেকে VND
₫16,910.097945
|1 MPL থেকে AUD
A$0.98318259
|1 MPL থেকে GBP
￡0.47552622
|1 MPL থেকে EUR
€0.54621255
|1 MPL থেকে USD
$0.642603
|1 MPL থেকে MYR
RM2.72463672
|1 MPL থেকে TRY
₺26.13466401
|1 MPL থেকে JPY
¥94.462641
|1 MPL থেকে ARS
ARS$851.1276735
|1 MPL থেকে RUB
₽51.40181397
|1 MPL থেকে INR
₹56.36913516
|1 MPL থেকে IDR
Rp10,364.56306509
|1 MPL থেকে KRW
₩892.49845464
|1 MPL থেকে PHP
₱36.46772025
|1 MPL থেকে EGP
￡E.31.19194962
|1 MPL থেকে BRL
R$3.48933429
|1 MPL থেকে CAD
C$0.88036611
|1 MPL থেকে BDT
৳77.97344802
|1 MPL থেকে NGN
₦984.07580817
|1 MPL থেকে UAH
₴26.54592993
|1 MPL থেকে VES
Bs82.253184
|1 MPL থেকে CLP
$620.754498
|1 MPL থেকে PKR
Rs182.08798608
|1 MPL থেকে KZT
₸346.78713498
|1 MPL থেকে THB
฿20.76892896
|1 MPL থেকে TWD
NT$19.2138297
|1 MPL থেকে AED
د.إ2.35835301
|1 MPL থেকে CHF
Fr0.5140824
|1 MPL থেকে HKD
HK$5.03800752
|1 MPL থেকে MAD
.د.م5.80913112
|1 MPL থেকে MXN
$11.93313771
|1 MPL থেকে PLN
zł2.33907492
|1 MPL থেকে RON
лв2.79532305
|1 MPL থেকে SEK
kr6.14971071
|1 MPL থেকে BGN
лв1.07314701
|1 MPL থেকে HUF
Ft218.04804996
|1 MPL থেকে CZK
Kč13.48181094
|1 MPL থেকে KWD
د.ك0.195993915
|1 MPL থেকে ILS
₪2.20412829