Lista USD লোগো

Lista USD প্রাইস (LISUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Lista USD (LISUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999833
$0.999833$0.999833
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Lista USD (LISUSD) এর প্রাইস

Lista USD(LISUSD) বর্তমানে 0.999814USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 37.59MUSD। LISUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Lista USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.01%
Lista USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
37.60M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LISUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।

USD এ Lista USD (LISUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Lista USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012061 ছিল।
গত 30 দিনে, Lista USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006620768 ছিল।
গত 60 দিনে, Lista USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008617396 ছিল।
গত 90 দিনে, Lista USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002335699390397 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00012061+0.01%
30 দিন$ +0.0006620768+0.07%
60 দিন$ +0.0008617396+0.09%
90 দিন$ +0.002335699390397+0.23%

Lista USD (LISUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Lista USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.998911
$ 0.998911$ 0.998911

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

+0.02%

+0.01%

+0.23%

Lista USD (LISUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 37.59M
$ 37.59M$ 37.59M

--
----

37.60M
37.60M 37.60M

Lista USD (LISUSD) কী?

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

Lista USD (LISUSD) এর টোকেনোমিক্স

Lista USD (LISUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LISUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

