KOMPETE প্রাইস (KOMPETE)
KOMPETE(KOMPETE) বর্তমানে 0.00411439USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.78MUSD। KOMPETE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KOMPETE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KOMPETE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KOMPETE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00019634 ছিল।
গত 30 দিনে, KOMPETE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004296501 ছিল।
গত 60 দিনে, KOMPETE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013549385 ছিল।
গত 90 দিনে, KOMPETE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002745388392719101 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00019634
|+5.01%
|30 দিন
|$ +0.0004296501
|+10.44%
|60 দিন
|$ -0.0013549385
|-32.93%
|90 দিন
|$ -0.002745388392719101
|-40.02%
KOMPETE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.33%
+5.01%
+15.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!
KOMPETE (KOMPETE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KOMPETEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
