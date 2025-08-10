Kleros প্রাইস (PNK)
Kleros(PNK) বর্তমানে 0.03530158USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.56MUSD। PNK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PNK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PNK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005865 ছিল।
গত 30 দিনে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0227907530 ছিল।
গত 60 দিনে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0442559669 ছিল।
গত 90 দিনে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.022007327453836391 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0005865
|+1.69%
|30 দিন
|$ +0.0227907530
|+64.56%
|60 দিন
|$ +0.0442559669
|+125.37%
|90 দিন
|$ +0.022007327453836391
|+165.54%
Kleros এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+1.69%
+32.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings
