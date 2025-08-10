PNK সম্পর্কে আরও

Kleros (PNK) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03529695
$0.03529695$0.03529695
+1.60%1D
USD

আজকে Kleros (PNK) এর প্রাইস

Kleros(PNK) বর্তমানে 0.03530158USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.56MUSD। PNK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Kleros এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.69%
Kleros এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
724.19M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PNK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PNK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Kleros (PNK) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005865 ছিল।
গত 30 দিনে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0227907530 ছিল।
গত 60 দিনে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0442559669 ছিল।
গত 90 দিনে, Kleros থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.022007327453836391 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0005865+1.69%
30 দিন$ +0.0227907530+64.56%
60 দিন$ +0.0442559669+125.37%
90 দিন$ +0.022007327453836391+165.54%

Kleros (PNK) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Kleros এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.03451957
$ 0.03451957$ 0.03451957

$ 0.03554015
$ 0.03554015$ 0.03554015

$ 0.380218
$ 0.380218$ 0.380218

+0.03%

+1.69%

+32.15%

Kleros (PNK) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 25.56M
$ 25.56M$ 25.56M

--
----

724.19M
724.19M 724.19M

Kleros (PNK) কী?

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

Kleros (PNK) এর টোকেনোমিক্স

Kleros (PNK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PNKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

PNK থেকে স্থানীয় মুদ্রা

