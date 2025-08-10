JUJU প্রাইস (JUJU)
JUJU(JUJU) বর্তমানে 0.00001993USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.91KUSD। JUJU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JUJU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JUJU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, JUJU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JUJU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000009606 ছিল।
গত 60 দিনে, JUJU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000352 ছিল।
গত 90 দিনে, JUJU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000002474184211502468 ছিল।
JUJU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.66%
-0.27%
+13.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.
JUJU (JUJU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JUJUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
