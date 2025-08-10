JUICY প্রাইস (JUICY)
JUICY(JUICY) বর্তমানে 0.00078326USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 372.88KUSD। JUICY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JUICY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JUICY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, JUICY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JUICY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005091304 ছিল।
গত 60 দিনে, JUICY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006877715 ছিল।
গত 90 দিনে, JUICY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004032452425122331 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-5.28%
|30 দিন
|$ -0.0005091304
|-65.00%
|60 দিন
|$ -0.0006877715
|-87.80%
|90 দিন
|$ -0.004032452425122331
|-83.73%
JUICY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
-5.28%
-24.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy.
JUICY (JUICY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JUICYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 JUICY থেকে VND
₫20.6114869
|1 JUICY থেকে AUD
A$0.0011983878
|1 JUICY থেকে GBP
￡0.0005796124
|1 JUICY থেকে EUR
€0.000665771
|1 JUICY থেকে USD
$0.00078326
|1 JUICY থেকে MYR
RM0.0033210224
|1 JUICY থেকে TRY
₺0.0318551842
|1 JUICY থেকে JPY
¥0.11513922
|1 JUICY থেকে ARS
ARS$1.03742787
|1 JUICY থেকে RUB
₽0.0626529674
|1 JUICY থেকে INR
₹0.0687075672
|1 JUICY থেকে IDR
Rp12.6332240378
|1 JUICY থেকে KRW
₩1.0878541488
|1 JUICY থেকে PHP
₱0.044450005
|1 JUICY থেকে EGP
￡E.0.0380194404
|1 JUICY থেকে BRL
R$0.0042531018
|1 JUICY থেকে CAD
C$0.0010730662
|1 JUICY থেকে BDT
৳0.0950407684
|1 JUICY থেকে NGN
₦1.1994765314
|1 JUICY থেকে UAH
₴0.0323564706
|1 JUICY থেকে VES
Bs0.10025728
|1 JUICY থেকে CLP
$0.75662916
|1 JUICY থেকে PKR
Rs0.2219445536
|1 JUICY থেকে KZT
₸0.4226940916
|1 JUICY থেকে THB
฿0.0253149632
|1 JUICY থেকে TWD
NT$0.023419474
|1 JUICY থেকে AED
د.إ0.0028745642
|1 JUICY থেকে CHF
Fr0.000626608
|1 JUICY থেকে HKD
HK$0.0061407584
|1 JUICY থেকে MAD
.د.م0.0070806704
|1 JUICY থেকে MXN
$0.0145451382
|1 JUICY থেকে PLN
zł0.0028510664
|1 JUICY থেকে RON
лв0.003407181
|1 JUICY থেকে SEK
kr0.0074957982
|1 JUICY থেকে BGN
лв0.0013080442
|1 JUICY থেকে HUF
Ft0.2657757832
|1 JUICY থেকে CZK
Kč0.0164327948
|1 JUICY থেকে KWD
د.ك0.0002388943
|1 JUICY থেকে ILS
₪0.0026865818