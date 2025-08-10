ivault প্রাইস (IVT)
ivault(IVT) বর্তমানে 0.01632266USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.65MUSD। IVT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IVT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IVT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ivault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ivault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0026471388 ছিল।
গত 60 দিনে, ivault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0034543008 ছিল।
গত 90 দিনে, ivault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000763756555554862 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.33%
|30 দিন
|$ +0.0026471388
|+16.22%
|60 দিন
|$ +0.0034543008
|+21.16%
|90 দিন
|$ +0.000763756555554862
|+4.91%
ivault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+0.33%
+3.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
ivault (IVT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IVTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
