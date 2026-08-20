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GOVNO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.220745 USD। GOVNO-এর মার্কেট ক্যাপ 171,691 USD। GOVNO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!GOVNO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.220745 USD। GOVNO-এর মার্কেট ক্যাপ 171,691 USD। GOVNO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GOVNO সম্পর্কে আরও

GOVNO প্রাইসের তথ্য

GOVNO কী

GOVNO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GOVNO টোকেনোমিক্স

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GOVNO প্রাইস (GOVNO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GOVNO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.220746
$0.220746$0.220746
+2.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
GOVNO (GOVNO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:00:42 (UTC+8)

GOVNO-এর আজকের প্রাইস

আজ GOVNO (GOVNO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.220745, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOVNO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOVNO-এর জন্য $ 0.220745

GOVNO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 171,691 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 777.78K GOVNO। গত 24 ঘণ্টায়, GOVNO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.217975 (নিম্ন) এবং $ 0.226067 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.97 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.213187

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOVNO গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.63% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 50.17-তে পৌঁছেছে।

GOVNO (GOVNO) এর মার্কেট তথ্য

$ 171.69K
$ 171.69K$ 171.69K

$ 50.17
$ 50.17$ 50.17

$ 171.69K
$ 171.69K$ 171.69K

777.78K
777.78K 777.78K

777,776.65666666
777,776.65666666 777,776.65666666

GOVNO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 171.69K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 50.17। GOVNO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 777.78K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 777776.65666666। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 171.69K

GOVNO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.217975
$ 0.217975$ 0.217975
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.226067
$ 0.226067$ 0.226067
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.217975
$ 0.217975$ 0.217975

$ 0.226067
$ 0.226067$ 0.226067

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

$ 0.213187
$ 0.213187$ 0.213187

--

+0.93%

-0.63%

-0.63%

GOVNO (GOVNO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, GOVNO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00202916 ছিল।
গত 30 দিনে, GOVNO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0247820257 ছিল।
গত 60 দিনে, GOVNO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1206545372 ছিল।
গত 90 দিনে, GOVNO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003844302364 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00202916+0.93%
30 দিন$ -0.0247820257-11.22%
60 দিন$ -0.1206545372-54.65%
90 দিন$ -0.0000003844302364-0.00%

GOVNO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য GOVNO (GOVNO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GOVNO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
GOVNO (GOVNO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, GOVNO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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GOVNO (GOVNO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemeTON Ecosystem

GOVNO সম্পর্কে

GOVNO-এর বর্তমান দাম কত?

GOVNO Tk27.14429084066610260000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.92% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

GOVNO-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 0.92% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি GOVNO বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

GOVNO-এর তুলনায় Meme,TON Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Meme,TON Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, GOVNO ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ GOVNO-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk21112280.86128702268000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, GOVNO #4604 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk26.80367299822960300000 থেকে Tk27.79871977837261916000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

GOVNO কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

GOVNO ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে GOVNO-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

777776.65666666 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: GOVNO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:00:42 (UTC+8)

GOVNO (GOVNO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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