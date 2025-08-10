GOTTI সম্পর্কে আরও

Gotti Token লোগো

Gotti Token প্রাইস (GOTTI)

তালিকাভুক্ত নয়

Gotti Token (GOTTI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$30.88
$30.88$30.88
+1.80%1D
USD

আজকে Gotti Token (GOTTI) এর প্রাইস

Gotti Token(GOTTI) বর্তমানে 30.88USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.54MUSD। GOTTI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Gotti Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.83%
Gotti Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
50.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GOTTI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOTTI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Gotti Token (GOTTI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Gotti Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.55368 ছিল।
গত 30 দিনে, Gotti Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.1111204640 ছিল।
গত 60 দিনে, Gotti Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -4.2231549760 ছিল।
গত 90 দিনে, Gotti Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -25.733730254210274 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.55368+1.83%
30 দিন$ +2.1111204640+6.84%
60 দিন$ -4.2231549760-13.67%
90 দিন$ -25.733730254210274-45.45%

Gotti Token (GOTTI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Gotti Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 29.9
$ 29.9$ 29.9

$ 31.11
$ 31.11$ 31.11

$ 4,141.09
$ 4,141.09$ 4,141.09

-0.76%

+1.83%

+8.72%

Gotti Token (GOTTI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

50.00K
50.00K 50.00K

Gotti Token (GOTTI) কী?

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

Gotti Token (GOTTI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Gotti Token (GOTTI) এর টোকেনোমিক্স

Gotti Token (GOTTI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOTTIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gotti Token (GOTTI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

