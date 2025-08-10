GNY প্রাইস (GNY)
GNY(GNY) বর্তমানে 0.00449061USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 800.73KUSD। GNY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GNY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GNY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GNY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GNY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003954296 ছিল।
গত 60 দিনে, GNY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003294015 ছিল।
গত 90 দিনে, GNY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000495471313030079 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.11%
|30 দিন
|$ +0.0003954296
|+8.81%
|60 দিন
|$ -0.0003294015
|-7.33%
|90 দিন
|$ -0.000495471313030079
|-9.93%
GNY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+1.11%
+16.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.
